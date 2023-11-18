مسلسلات رمضان 2024.. ميمي جمال أحدث المنضمن لـ"العتاولة"

تعاقدت الفنانة ميمي جمال، على بطولة مسلسل "العتاولة" الذي ستخوض به السباق الرمضاني 2024، بطولة أحمد السقا وطارق لطفي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى، والعمل تدور أحداثه في إطار شعبي اجتماعي.

وأعربت الفنانة ميمي جمال، عن سعادتها الكبيرة لخوضها السباق الرمضاني من خلال عمل للفنان أميرة كرارة، والذي وصفته بـ"ابنها"، وأنها تكن له كل الحب والاحترام، متابعًة في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مبسوطة جدًا بإني انضميت لقائمة المسلسل، وحقيقي ستكون تجربة جديدة ومختلفة عن أي عمل درامي سابق".

وفي السياق ذاته، يواصل صناع مسلسل “العتاولة” التحضير للعمل على قدم وساق، والذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا وطارق لطفي، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال أيام، استعدادا لخوضه السباق الرمضاني المقبل.

ويعكف المخرج أحمد خالد موسى على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا لانطلاق التصوير خلال نهاية الشهر الجاري، ويواصل إبرام التعاقدات مع الأبطال المرشحين للمشاركة في العمل، وتم الاستقرار على الديكور الرئيسي المقرر التصوير خلاله.



أبطال مسلسل العتاولة ضمن دراما رمضان 2024

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، صلاح عبدالله، مي كساب، حنان يوسف، ميمي جمال، هدى الإتربي، وتواصل الشركة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

وتعاقد بشكل رسمي خلال الفترة الماضية بجانب أحمد السقا وطارق لطفي كل من صلاح عبدالله، مي كساب، باسم سمرة، حنان يوسف، هدى الأتربي، وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل المقرر الإعلان عنهم خلال أيام قبل انطلاق التصوير.

يذكر أن مسلسل "العتاولة" هو العمل الثالث الذي يجمع بين السقا وطارق لطفي، حيث سبق وشاركا سويًا في عملين، الأول فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عُرض عام 1998، وظهرا فى دور صديقين في الأحداث.