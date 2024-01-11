"اللي تحسبه موسى".. حقيقة تورط أوبرا وينفري قي قضية جزيرة المتعة (فيديوجراف)

تعرضت أشهر مذيعي العالم أوبرا وينفري، للعديد من الانتقادات مؤخرًا بعد اتهامها بتورطها في قضية زيارة جزيرة إبستين المشبهوهة، المعروفة بـ«البيدوفيليا» أو جزيرة المتعة، حيث تصدرت من بعدها حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تكرر زيارتها للجزيرة المشبوه.

وفي الفيديوجراف التالي نستعرض لكم حقيقة تورط أوبرا وينفري قي قضية جزيرة المتعة.

إذا كانت هناك لحظة حاسمة في مسيرة أوبرا وينفري التجارية، فقد كانت في عام 1986 عندما عرضت عليها شركة كينج ورلد صفقة مشتركة في مثل هذا اليوم، حيث كانت تستضيف برنامج AM Chicago الناجح، وهو برنامج حواري صباحي مدته نصف ساعة، عندما أقنعها الصديق والناقد السينمائي روجر إيبرت بالعمل فيه.

كانت تعلم أنها تستطيع جني المزيد من المال لكنها كانت قلقة من أنه إذا لم ينجح في الترويج، فستتوقف عن البث خلال ثلاثة أشهر، لكن وينفري أكملت الصفقة خلال فترة انقطاع في تصوير فيلم The Colour Purple عام 1985، وحصلت على مكافأة توقيع قدرها مليون دولار.

في 8 سبتمبر 1986 ظهر برنامج أوبرا وينفري بعرض بعنوان "كيف تتزوج الرجل / المرأة التي تختارها"، أعلاه صورة وينفري تجري مقابلة مع جيمي وروزالين كارتر من حلقة تم بثها في 5 يونيو 1987.

أوبرا وينفري هي أيقونة أمريكية محبوبة ومليارديرة يقال إن قيمة ثروتها 2.6 مليار دولار اعتبارًا من منتصف عام 2022، كما أنها مديرة تنفيذية للوسائط المتعددة وممثلة، وكاتبة، ومنتجة، ومقدمة برامج حوارية، وفاعلة خير يمتد انتشارها ونجاحها إلى جميع جوانب وسائل الإعلام تقريبًا.

وحصلت وينفري على مئات الجوائز من جائزة اختيار الجمهور لبرنامجها الحواري إلى جائزة الحرية للمتحف الوطني للحقوق المدنية المرموقة في عام 2005.