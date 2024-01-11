الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز

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"الشلالدة": توافر الركنين المادى والمعنوى يعطى "العدل الدولية" القناعة فى الأمر بوقف إطلاق النار

غزة
غزة

قال محمد فهد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن كل أدلة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة في قطاع غزة متوفرة لدى محكمة العدل الدولية اليوم.

الانتهاكات الصهيونية بحق سكان غزة 

وأكد وزير العدل الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية حال اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف جـرائم الإبادة بحق الفلسطينيين في غزة.

وأضاف في حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمواصلة ارتكاب جرائمها في غزة واستخدمت الفيتو ضد وقف إطلاق النار.

إدانة إسرائيل

وأشار إلى أن توافر الركنين المادي والمعنوي يعطي "العدل الدولية" القناعة الكاملة بإصدار تدابير مؤقتة لوقف انتهاكات الاحتلال.

العدل الفلسطينية وزير العدل الفلسطينية القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية محمد فهد الشلالدة

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