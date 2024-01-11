الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تكشف عن مجموعة من التيسيرات لاستخراج تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى والداجنى

مزارع إنتاج حيواني
مزارع إنتاج حيواني

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية لاستخراج تراخيص مزارع الإنتاج الحيواني والداجني ومراكز تجميع الألبان والمناحل وموافقات الإحلال والتجديد للمزارع.

الإنتاج الحيواني 

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني عن خدمات لجموع المربين والمستثمرين والخدمات الإلكترونية، حيث استهدفت تلبية الخدمات الأكثر شيوعًا بقطاع الثروة الحيوانية، سواء تلك التي يقبل عليها المربون أو جمهور المستثمرين.  

وأوضح التقرير أن حزمة الخدمات الإلكترونية تلك تشمل استخراج تراخيص تشغيل مزارع الإنتاج الحيواني “الماشية”، ومزارع التفريخ والإنتاج الداجني، ومراكز تجميع الألبان، والمناحل ومنتجاتها، بالإضافة لموافقات الإقامة، والإحلال والتجديد.

وأوضح التقرير أن استراتيجية الرقمنة، مؤكدةً أنها وفرت على جموع المربين والمستثمرين في قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة لتيسير استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة، دون تحمل عناء الانتقال من وإلى الجهات المعنية المختلفة، الشفافية ومنع التلاعب والتزييف.

ولفت التقرير إلى أن مزايا تطبيق منظومة الخدمات الإلكترونية لتنمية الثروة الحيوانية، أنها تضمن تحقيق رؤية وأهداف التنمية المستدامة “2023”، التي وجهت إليها الدولة، علاوة على أنها تمثل الضمانة الأساسية للوصول لأفضل مستويات الشفافية في التعامل مع جموع المربين والمستثمرين، مع تقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء كافة الإجراءات.  

وكشفت التقرير، عن أن تطبيق منظومة الرقمنة، يحول دون وجود أي فرص للتلاعب أو الفساد، ولا سيما في ظل اعتماده على أوراق ومستندات ثبوتية غير قابلة للتزوير.

  وأوضح التقرير أن تجربة الخدمات الإلكترونية لتنمية الثروة الحيوانية أطلقت بشكل تجريبي في أغسطس 2022، لإتاحة الفرصة الكاملة لإجراء كافة التجارب والمراجعات والتنقيح والتصحيح لها، قبل إطلاقها بشكل رسمي في فبراير 2023، في 10 من محافظات.  

وأكد التقرير أن إطلاق التجربة الخدمات الإلكترونية لتنمية الثروة الحيوانية في 10 محافظات جاء بشكل مبدئي، لاستكشاف المشكلات التي قد تواجه المواطنين في التعامل مع هذه المنظومة، وسبل حلها وتجاوزها والتعامل معها، لتكون بمثابة إطار تجريبي قبل تعميمها بشكل كامل.

أكد التقرير، أن تطبيق هذه المنظومة سهل على المواطنين التعامل مع الجهات المعنية، سواء عبر الدخول عبر بوابة مصر الرقمية أو الصفحة الرسمية للوزارة، فيما يتم رفع كافة البيانات المطلوبة باستخدام الموبايل أو أجهزة الكمبيوتر، ليتم الانتهاء من تقديم الطلب والحصول على التراخيص المطلوبة بمجرد مراجعتها خلال أسبوع.

وأشار التقرير إلى إمكانية استلام التراخيص المطلوبة بعد سداد الرسوم واستيفاء البيانات وإجراء المعاينة المطلوبة، عبر عدة منافذ، سواء عن طريق الوزارة أو المديرية التابع لها، بالإضافة لإمكانية انتظار وصولها من خلال خدمات البريد.

-الزراعة تكشف مجموعه التيسيرات لإستخراج تراخيص مزارع الانتاج الحيواني

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