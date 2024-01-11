الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

خطة القاهرة 2030 لتطوير المناطق التراثية

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة

استعدت محافظة القاهرة لمخطط 2030 بخطة خمسية بدأتها مطلع العام الجاري ضمن خطة شاملة استهدفت بها مفاصل العاصمة.

ونشرت محافظة القاهرة عبر بوابتها الإلكترونية رؤيتها للخطة الخمسية المقبلة استعدادا للمخطط الشامل 2030 ويستعرض "الدستور" في تقريره خطة العاصمة الخمسية للحفاظ على التراث كأولوية استراتيجية.

خطة محافظة القاهرة لتطوير القاهرة التراثية والأزهر والغورية

وأشارت محافظة القاهرة إلى أنه يتم التنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية لتطوير منطقة
الخليفة ومنطقة درب اللبان والتنسيق مع وزارة الثقافة لإحياء منطقة الأزهر والغورية.  

وأوضحت محافظة القاهرة أنه جار مشروعات بحثية وشراكات مع جامعات لتطوير سوق العتبة وسوق باب اللوق في ظل اهتمام محافظة القاهرة وتوجه الدولة نحو البحث العلمي كأحد سبل التطوير.

شراكات بحثية لتطوير الأسواق التاريخية 

وتعاونت محافظة القاهرة في وضع خطة مع صندوق تطوير البحث العلمي وجامعة القاهرة ممثل في كلية الهندسة في مشروع بحثي مشترك من أجل تطوير الأسواق القديمة.

ويهدف المشروع لوضع توصيات واستراتيجيات لتطوير مباني الأسواق التاريخية بالقاهرة وهي سوق العتبة سوق باب اللوق والتي كانت  تعد من أوائل الأسواق الصحية في العالم.  

وأشادت محافظة القاهرة في رؤيتها الخمسية بالتعاون والمشاركة مع البنك الأوروبي في إعداد دراسات خاصة بتطوير منطقتي وسط البلد "القاهرة الخديوية " ويتم إعداد دراسة لتطوير لمنطقة سط البلد "القاهرة الخديوية بالشراكة مع  البنك الأوروبي لاعادة الاعمار ذلك في ضوء عزم الحكومة المصرية على إعادة تطوير وإحياء منطقة وسط البلد من خلال وضع عدد من الخطط المهمة.

واوضحت القاهرة إنه في ظل هذه الجهود لاعادة إحياء منطق سط البلد قام البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية بتمويل دراسة لتحقيق تطوير متكامل ومستدام للمنطقة من خلال إشراك كافة الطوائف لخلق مزيد من فرص الاستثمار المستقبلية.  

وأشارت محافظة القاهرة أنه جاري العمل على إنشاء متحف تسعى من خلاله بعمل سجل خاص بتأسيس وإنشاء وتطور محافظة القاهرة متضمنا أهم الأماكن والشوارع والميادين وتضمن كذلك سجل شخصي للسادة المحافظين منذ عام ١٨٩٤ وحتى الآن.

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