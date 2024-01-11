الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة السرقة بـ4 محافظات

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم السرقات، تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة – الأقصر - أسوان - جنوب سيناء) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (6 أشخاص- لـ 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة رؤوس الماشية من داخل الحظائر الزراعية بدائرة قسم شرطة الواحات البحرية.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 3 وقائع سرقة بإستخدام سيارتين "ملاكى وربع نقل" أمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارتين، وأضاف المتهمين بتصريفهم المسروقات لعميلهم سيىء النية (تاجر ماشية - مقيم بمحافظة المنيا) تم ضبطه وجميع المسروقات ( 14 رأس "ماشية وأغنام").

مديرية أمن الأقصر

ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة إسنا) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع "الضفيرة" متخذين من دائرة قسم شرطة الأقصر والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وبحوزتهم (صاروخ كهربائى – 2 مقص حديدى – 2 سلاح أبيض " مطواة ")، بمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (16) واقعة سرقة، وأرشدوا عن كافة المسروقات المستولى عليها ( 16) دراجة نارية. 

مديرية أمن أسوان

ضبط (3 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية) لقيامهم بسرقة بعض أعمدة الإنارة من إحدى الشوارع بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبمواجهتهم أقروا ببيعها لمالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان (تم إستهداف المخزن وضبط مالكه والمسروقات "وزنت 3 أطنان").

مديرية أمن جنوب سيناء

ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة سيارة ملك أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة دهب، وبحوزتهما السيارة المُبلغ بسرقتها وكمية من مخدر الحشيش.. بمواجهتهما، اعترفا بسرقة السيارة المشار إليها، وحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الحوادث امن القاهرة النيابة العامة قتل سرقة الداخلية

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