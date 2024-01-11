الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نداء عاجل من حركة حماس لمحكمة العدل الدولية

حماس
حماس

وجهت حركة المقاومة الفلسطينية حماس نداء عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية بضرورة عدم الرضوخ للضغوط والإملاءات الأمريكية في خضم التحقيق بجرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة.

ويشار إلى أن  المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قدم لفريق جنوب أفريقيا القانوني ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان مذكرة ترصد أبرز المقابر الجماعية التي أقيمت في قطاع غزة في خضم جريمة الإبادة الجماعية إلى تنفذها "إسرائيل".

وبحسب المرصد؛ فقد تضمنت المذكرة رصدًا أوليًا موثقًا بالتواريخ والأرقام والمعلومات لعشرات المقابر الجماعية التي جرى إقامتها في القطاع بفعل سقوط الأعداد الضخمة من الضحايا في الهجمات الإسرائيلية.

وذكر المرصد قائلًا: المذكرة تأتي عشية بدء عقد محكمة العدل الدولية جلستي استماع علنيتين يومي الخميس والجمعة (11 و12 يناير) بخصوص الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بشأن الوضع في غزة.

كما قدم الأورومتوسطي للفريق القانوني لجنوب إفريقيا مذكرات معلوماتية أخرى حول عمليات القتل الجماعي واستهداف القطاع الصحي ونتائج استمرار جريمة الإبادة الجماعية في القطاع بعد تقديم الشكوى.

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