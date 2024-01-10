عفاف طبالة: حصلت على أغلب الجوائز الكبرى وقدمت 23 كتابًا للأطفال

قالت عفاف طبالة ان تكنيك كتابة رواية "دمعة على الموت الأول" اسعدني شخصيًا.

جاء ذلك في فعاليات مناقشة "دمعة على الموت الأول" الصادرة عن دار نهضة مصر للروائية د.عفاف طبالة تقديم دينا حشيش وذلك مكتبة ديوان بالزمالك، بحضور عدد من الكتاب والصحفيين.

وعن الأسباب التي حرضتها على الكتابة في عمر الـ60 عاما؟ قالت طبالة إن الكتابة دومًا ما كانت تشغلني وعملي بعد تخرجي في التليفزيون المصري أخرج بعض من أشواقي للكتابة ومن بعد عملت بالتدريس الجامعي.

أشارت طبالة إلى أنه بعد تفرغها من العمل بالتليفزيون: ”السمكة الفضية" والتي حصلت على جوائز، ومن بعدها وجدت نفسي اكتب بشغف للأطفال واليافعين. مايقرب من ٢٣ كتاب، وحصلت عبر تلك الأعمال على العديد من الجوائز الكبرى، ثم عدت لشغفي القديم بالقصة القصيرة ومن ثم الرواية.

وتابعت في الفترة التي أراها قريبة لاحترافي الكتابة، كانت الكتابة مجرد حكي لاحفادي، وبالقرب من 70 من عمري، كنت قد أنجزت ما يقرب ٢٣ كتابا لليافعين والأطفال. وحصلت على العديد من الجوائز منها زايد وغيرها.