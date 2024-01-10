صحيفة سويدية: وسام أبوعلى يجتاز الكشف الطبى للانضمام للأهلى

أفادت تقارير صحفية سويدية بأن الدنماركي صاحب الأصول الفلسطينية وسام أبوعلي اجتاز الفحص الطبي بنجاح في أحد المستشفيات بالقاهرة تمهيدًا للانضمام إلى نادي الأهلي.

كشفت صحيفة Fotboll Direkt السويدية عن أن اللاعب اجتاز الكشف الطبي الثاني وصار قريبًا للغاية من التوقيع لنادي الأهلي.

وأكدت الصحيفة السويدية أن المهاجم الفلسطيني انتهى من تصوير فيديو تقديمه على أن يتم الإعلان الرسمي من قبل مسئولي القلعة الحمراء خلال ساعات.

وتواجد وسام أبوعلي في ملعب "مختار التتش" من أجل الخضوع لجلسة التصوير الخاصة بالإعلان عن الصفقة.

ومن المتوقع أن ينضم وسام أبوعلي إلى تدريبات الأهلي يوم الخميس المقبل.

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