الأربعاء 10 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوتا ودياز يقودان هجوم ليفربول أمام فولهام فى كأس الرابطة

ليفربول
ليفربول

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام فولهام في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".

وتقام المباراة على ملعب "أنفيلد" معقل فريق الريدز.

ويغيب الدولي المصري محمد صلاح عن ليفربول، حيث يتواجد في معسكر الفراعنة استعدادًا للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويغيب واتارا إندو لمشاركته مع منتخب اليابان في كأس الأمم الأسيوية، أما ترينت ألكسندر أرنولد فيعاني من الإصابة في الركبة.

وشهد تشكيل ليفربول عودة فيرجيل فان دايك بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب مرضه.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كليهير

خط الدفاع: برادلي - كوناتي - فان دايك - جو جوميز

خط الوسط: كورتيس جونز - ماك أليستر - جرافنبرخ

خط الهجوم: ديوجو جوتا - إيليوت - لويس دياز 

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