الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن يصوّت على قرار يدعو لوقف هجمات الحوثى ضد السفن فى البحر الأحمر

هجمات الحوثي ضد السفن
هجمات الحوثي ضد السفن في البحر الأحمر

يعتزم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التصويت على قرار يدعو إلى وقف هجمات الحوثيين في اليمن ضد السفن في البحر الأحمر.

ويقول مشروع القرار الأمريكي، بحسب وكالة أسوشيتد برس، إن ما لا يقل عن عشرين هجومًا للحوثيين تعيق التجارة العالمية وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين.

وقال نائب السفير الأمريكي روبرت وود للصحفيين يوم الأربعاء، قبل التصويت، إن الغرض من القرار إرسال رسالة مفادها أن مهاجمة الشحن التجاري أمر غير مقبول ويجب أن تتوقف. 

حرية الملاحة وحرية النشاط التجاري 

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وتابع: "أن حرية الملاحة وحرية النشاط التجاري في البحار أمر بالغ الأهمية للتجارة والأمن القومي لعدد من الدول"، قائلًا: "نأمل أن يتم تمريره، ولا أعرف كيف... سيصوت أحد أعضاء مجلس الأمن".

يذكر أن روسيا أثارت تساؤلات الأسبوع الماضي حول تأثير القرار على جهود السلام في اليمن وامتداد الحرب بين إسرائيل وحماس. ويمكنها الامتناع عن التصويت أو استخدام حق النقض ضد القرار.

الحوثي على مشروع قرار محلس الامن عدوان إسرائيل البحر الاحمر هجمات

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