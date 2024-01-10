الأربعاء 10 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

ننشر جدول الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس والمسيحيين

كنيسة
كنيسة

أعلن مجلس البطاركة، بالتعاون مع مجلس كنائس الشرق الأوسط في لبنان انطلاق أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين والكنائس يوم 20 يناير الجاري.

ونشر المركز الكاثوليكي للاعلام ومجلس كنائس الشرق الأوسط برنامج احتفالات أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين واليوبيل ال 50 لمجلس الكنائس بالشرق الأوسط، إضافة إلى الحدث المسكوني الموسيقي في بيروت.

ويتضمن البرنامج التالي:

الافتتاح: الأحد 21 يناير- السادسة مساءً، في كنيسة القديس جوارجيوس للطائفة الشرقية الآشورية الارثوذكسية- سد البوشرية

لقاء الجنوب: الجمعة 19 يناير  الساعة السادسة مساءً، في كنيسة السيدة المارونية-لبعا

الحدث المسكوني الموسيقي- بيروت: السبت 20 يناير، الساعة الخامسة بعد الظهر- فورم دو بيروت

لقاء الشمال: الإثنين 22 يناير الساعة السادسة مساءً في كرسي مار يعقوب - كرمسدة

لقاء البقاع: الأربعاء 24 كانون الثاني الساعة السادسة مساءً، في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس-زحلة

الختام: الأحد 28 يناير - الساعة السادسة مساءً، كنيسة جميع القديسين الأنجيلية الأسقفية في بيروت.

ويأتي انطلاق أسبوع الصلاة  من أجل الوحدة بين المسيحين بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لمناسبة "أسبوع  لتأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط (1974-2024)،ويوافق هذا الحدث المسكوني الموسيقي في  "بيروت 2024"، يوم السبت 20 يناير. 
يشكّل هذا الحدث لقاء كنسيًّا روحيًّا لتسبيح الله  حيث تحييه جوقة مسكونيّة وأوركسترا تضمّ أكثر من 300 مرنّم وعازف من إكليروس وعلمانيّين من مختلف العائلات الكنسيّة. علمًا أنّ هذا اللّقاء يتضمّن ترانيم وصلوات من مختلف التقاليد والطقوس الكنسيّة والموسيقيّة.

يهدف المجلس هو تعميق الشركة الروحيّة والخدموية بين الكنائس الأعضاء وتوحيد كلمتها وجهودها، وذلك إسهامًا في العمل من أجل الوحدة المسيحيّة والشهادة للإنجيل في المنطقة وبين شعوبها.

يعمل المجلس من خلال هيئاته وبرامجه على تحقيق هذا الهدف عبر الحوار بين الكنائس محليا وإقليميا وعالميا وتعزيز روح الشركة والوعي المسكوني.

المركز الكاثوليكي للاعلام مجلس كنائس الشرق الأوسط أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين لمجلس الكنائس بالشرق الأوسط

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