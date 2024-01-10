سعر الأرز الشعير والتمويني الآن في السوق اليوم الأربعاء

مع قرب انتهاء التعاملات المسائية، يحرص المواطنين على معرفة سعر الأرز الشعير الآن في السوق اليوم الأربعاء عبر جوجل، حبا في الأرز باعتباره أساسيا في وجبة الغذاء لمعظم الأسر المصرية، حيث تشهد أسعار الأرز وجود استقرارًا ملحوظًا في السوق المحلي.

سعر الأرز الشعير الآن في السوق اليوم الأربعاء

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة سعر الأرز الشعير الآن في السوق اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، و أسعار الأرز الأبيض، و سعر الأرز التمويني.

أسعار الأرز اليوم الأربعاء 10 يناير 2023

وتراوح سعر كيلو الأرز السائب اليوم الأربعاء من 30 جنيها إلى 35 جنيهًا، فضلا عن تراجع سعر الأرز المعبأ إلى ما بين مبلغ 37 إلى 45، طبق الشركة المنتجة ونسبة الكسر.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وتراجع سعر الأرز الشعير للطن اليوم الأربعاء 10 يناير رفيع الحبة لكي يصل سعره إلى مبلغ 19300 ألف جنيه عقب أن سجل مبلغ 19600 جنيهًا للطن الواحد، فيما سيتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة ما بين مبلغ 20 لـ 21 ألف جنيه بمختلف المضارب على مستوى الجمهورية.

أسعار الأرز الأبيض

سعر الأرز الأبيض اليوم الأربعاء رفيع الحبة يتراوح ما بين مبلغ 27 إلى 30 ألف جنيه للطن الواحد، فيما سوف تتراوح سعر الأرز الأبيض عريض الحبة ما بين مبلغ 28 لـ 30 ألف جنيه للطن.

سعر الأرز التمويني

وتطرح وزارة التموين الأرز في مصر على بطاقة التموين بمبلغ 12.5 جنيه، حيث أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أكد أن تكون منظومة الأمن الغذائي أصبحت أولوية قصوى بجميع الدول والمنظمات الدولية واللجان المتخصصة بالأمم المتحدة.

ولفت وزارة التموين إلى أنهما يعدان اختبار خطير أوضح عدم فاعلية وكفاءة النظام المتبع، ومنوها بضرورة معالجة الأمن الغذائي الداخلي والذي سيعتمد على زيادة معدل إنتاجية الفدان والقيام باستصلاح أراضٍ زراعية بشكل أكبر.

وأشار المصيلحي، إلى ضرورة قيام وزارتي "الزراعة" و"التجارة والصناعة" بعمل استراتيجية للتصنيع الزراعي والقيام بزيادة القيمة المضافة على المنتجات الزراعية مما سيساهم في حل كثير من المشكلات، لافتا إلى أنه في زيارته الأخيرة لإيطاليا وجد ربط ما بين الصناعات الغذائية والاحتياجات مع الخطة الزراعية.