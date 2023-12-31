الأحد 31 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سعر طن الأرز الشعير والأبيض اليوم الأحد 31 ديسمبر 2023

الأرز الأبيض
الأرز الأبيض

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد 31 ديسمبر2023 من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، "الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر 

شعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

سعر  الأرز عريض الحبة

وصل سعر عريض الحبة اليوم الأحد 31 ديسمبر بسعر 500 جنيه في الطن، ليسجل سعره 19.000 جنيه

سعر  الأرز رفيع الحبه

ووصل  سعر الطن من الأرز  رفيع الحبه اليوم الاجد 31 ديسمبر 18.500 جنيه مصري، مقارنة بسعر الطن منه أمس 17.900 جنيه، بزيادة وصلت إلى 600 جنيه في الطن

سعر الأرز الأبيض البلدى 

ارتفع سعر الأرز الابيض البلدي اليصل إلى  500 جنيه ليصبح سعره الطن 28.000 جنيه.

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سعر طن الأرز الأبيض البلدى رفيع الحبة

 كما زاد سعر الأرز الأبيض البلدي اليوم رفيع الحبة به كسر 5%، فقد بلغ سعر الطن 27.100 جنيه، بعد أن كان 26.800 جنيه، حيث وصل الارتفاع إلى 300 جنيه عن سعره أمس السبت 3- سبتمبر.

يذكر أن  وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت بيانا على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى منذ ساعات مضت تؤكد إنه اعتبارا من غدا الإثنين، سوف يتم صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات شهر يناير 2024.

وأوضحت الوزارة من خلال منشورها على صفحتها بالفيسبوك أن المستفيدين  من منظومة دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات، ويتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة  بقيمة 50 جنيها بجانب أيضا صرف 5 ارغفة خبز يوميا لكل فرد بما يعادل 150 رغيف شهريا بقيمة 5 قروش للرغيف رغم تكلفة انتاج الرغيف 1 جنيه، حيث تتحمل الدولة 91 مليار جنيه لدعم الخبز سنويا  و36 مليون جنيها للسلع التموينية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع المدعمة   لتخفيف العبء على المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

ارتفاع ملحوظ.. سعر الأرز الشعير الآن 2023

انخفاض سعر الأرز الأبيض بسوق الجملة اليوم

 

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