"عشان فلوس المخدرات".. عامل يحرق صديقه الشاذ فى السلام

تسبب الخلاف على ثمن المخدرات في قيام عامل بقتل صديقه الشاذ وهشم رأسه وأحرق جثته بمنطقة السلام بالقاهرة. تم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من الأهالى بوجود جثة متعفنة ومحترقة داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثرت على جثة عامل، 50 عامًا، مصاب بتهشم بالرأس، ومشنوق من رقبته ومصاب بحروق بالصدر والفخدين، والجثة فى حالة تعفن تام.

وبإجراء التحريات تبين سرقة هاتفه المحمول وبتتبع الهاتف تبين أنه بحوزة سائق توك توك، وتم ضبطه.

وقال سائق التوك توك إنه اشترى الهاتف من أحد الأشخاص ركب معه بالتوك توك وبالبحث عن الشخص تم ضبطه أثناء اختبائه بمنطقة العاشر من رمضان وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الواقعة.

وقال المتهم إنه على علاقة شاذة بالمتوفى منذ 5 سنوات ويوم الواقعة حضر وجلب معه مخدرات، لكن القتيل رفض دفع ثمنها بعدما تعاطياها سويًا.

وأضاف المتهم أنه قام بتهشيم رأس القتيل بمطرقة، ثم خنقه بتيشرت وأن الجثة احترقت بعدما امتدت إليها نار من فحم كان على البوتاجاز وقت الواقعة، كما اعترف المتهم بسرقة 170 جنيهًا بجانب الهاتف وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.