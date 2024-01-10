الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

استشهاد 4 من طاقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطينى

غزة
غزة

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، في بيانها إن أربعة من موظفي طاقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني استشهدوا بعد أن استهدفت إسرائيل سيارة إسعاف في مدينة دير البلح بغزة.

ونشرت المنظمة الإنسانية تحديثها على موقع X، المعروف سابقًا باسم Twitter، قائلة: "استشهد أربعة من أفراد طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، جراء استهداف الاحتلال لسيارة إسعاف على شارع صلاح الدين، على مدخل دير البلح وسط قطاع غزة".

وكتب معتز عزايزة، المصور الصحفي لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، على موقع X أن إسرائيل "قصفت" سيارة الإسعاف التي كانت تقل العاملين الأربعة في مجال الرعاية الصحية.

وقال العزايزة: "قتلت إسرائيل للتو 4 من زملائي في الهلال الأحمر الفلسطيني أثناء قيامهم بعملهم بقصف سيارة الإسعاف التي كانوا يستقلونها".

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني سيارة إسعاف غزة Twitter طاقم الإسعاف مدينة دير البلح معتز عزايزة

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