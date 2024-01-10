بالبحث عن احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023 نجد مواقع كثيرة الزيارات على مستوى شمال افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها احتلت الصدارة بفضل تقديم محتوى معلوماتي عربي من أفضل ما يتم تقديمه حتى أن تلك المواقع أصبحت بمثابة مرجع رسمي للتأكد من صحة المعلومات وأخذ بيانات وبناء الاحصائيات والمعلومات الجديدة وفيما يلي نتناول أبرز تلك المواقع.

احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023

كان من الضروري أن نجمع معلومات عن أفضل المواقع العربية ضمن قائمة أفضل موقع عربي معلوماتي 2023 ونذكر منها ما يلي:

موقع موضوع

يطلق على ذلك الموقع العربي الرائد في مجاله الموسوعة العربية الرقمية، وهو يتناول مجموعة مواضيع متباينة ويوفر عنها أهم المعلومات ومنها مواضيع تعليمية واجتماعية وترفيهية وغيرها، وهو يضم 150000 مقال على وجه التقريب.

موقع ويب طب

من أكبر المنصات العربية في مجال الطب التي تتناول معلومات موثوقة فيما يخص التغذية والصحة والمداواة، كما يتيح خدمات رقمية صحية لسكان الوطن العربي للتواصل مع خبراء الطب والصحة وشركات التأمين والمؤسسات، ويعتمد ويب طب على موقع خبراء مجال الطب كمصدر رئيسي للمعلومات وبالشراكة مع جامعة هارفارد كلية الطب ومنظمة الصحة العالمية ومايو كلينيك.

موقع حلم العرب

احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023 تناولت على موقع عكاظ تلك الصحيفة السعودية اليومية صادر من مؤسسة عكاظ الشهيرة، حيث يوفر كافة أخبار واحداث الوطن العربي والمملكة العربية والعالم بشكل أجمع ويتضمن على مقاطع فيديو ومقالات وبودكاست اجتماعي وثقافي مثل بلاد بحرف خ واقتصادي. حيث حازت مقالة شعر عن الورد اكثر من 800 الف مشاهده من قبل زوار موقع حلم العرب، ويضاُ يقدم العديد من المقالات في ما يخص الحمل والولاده

موقع كورة

يعمل كورة ويب على تغطية 40 نوع من الرياضات المختلفة والتي أبرزها كرة القدم ثم التنس، ويضم أرشيف الموقع ملايين المباريات كما يمتاز بتسجيل النتائج لألعاب NBA بشكل مباشر، وكذلك البطولات الكبرى حول العالم سواء كانت كرة قدم أو غيرها.

موقع سيدتي

موقع للسيدات يضم الكثير من الأقسام فيمكن لسيدات الأعمال والفن والرياضيات والمصممين ومحبي التكنولوجيا متابعة الموقع للحصول على كافة المعلومات لجميع الأحداث والأفكار والاتجاهات، وتعتبر سيدتي مجلة من المجلات الإقليمية المتصدرة في البث المباشر اليومي ببرامج التلفزيون لذا يعد ضمن احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023.

موقع سطور

سطور هو ويب عربي شامل يقدم محتوى عربي في الكثير من الموضوعات والمجالات منها المواضيع الأدبية والطبية والتعليمية والدينية والرياضية، بالإضافة إلى المواضيع اللغوية والسردية والتاريخية وبذلك يمكن القول أن موقع سطور يشتمل على جميع المجالات بل أنه يجيب على كافة أسئلة القارئ العربي.

موقع سوبر ماما

كان من الضروري وجود موقع كهذا لمساعدة الأمهات في التعامل مع كافة أمور الحياة ويعمل على تقديم المحتوى متخصصون وباحثون وأمهات ذوات خبرة، وهو يتيح أدوات تساعد الأم في إدارة الوقت وتنظيم المهام اليومية بشكل فعال كما تم تطوير الويب ليصبح سهل التنقل والاستخدام، ويسمح الموقع لكل سيدة بنقل الخبرات القيمة ومشاركتها في مجتمع الأمهات في الحمل والولادة.

موقع محتويات

محتويات ليس مجرد موقع إلكتروني بل أنه موسوعة شاملة وأحد أشهر المواقع التي توفر مواضيع حصرية مختصرة تمتاز بالمصداقية والشمولية والأمانة العلمية والمهنية، ويتضمن على عشرات آلاف المواضيع في كثير من المجالات وتجيب كافة تساؤلات القارئ العربي ومن ضمن تلك المجالات المجال التعليمي والديني والتربوي والادبي والجغرافي، والكثير من مقالات الخدمات الخليجية والسعودية وهي أساس الموقع وتوجد عدة أقسام أخرى مكملة له لذا يندرج ضمن احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023.

موقع المرجع

موقع يوفر محتوى عربي إلكتروني وهو مرجع اسمًا ومعنى لما به من شمول ويضم جميع المجالات والاختصاصات، ويمكنك إيجاد أجوبة لكل الاسئلة التي تدور في عقلك على موقع مرجع ويتضمن على الكثير من المقالات التي تهم المقيمين ومواطنين دول الخليج العربي بالأخص الخدمات الإلكترونية، ويتضمن على مقالات أدبية وإسلامية وترفيهية والغاز وتنمية بشرية وتفسير أحلام ويتضح من تلك المقالات أن فريق عمل الموقع من إدارة وموظفون يعملون بشكل جدي لتقديم محتوى رقمي يومي لجميع الأفراد حول العالم.

موقع مقالاتي

بالرغم من تعدد المواقع الرقمية في العالم ولكن موقع مقالاتي احتل مكانة مميزة ضمن احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023، وتصدر اسمه العديد من قوائم البحث باعتباره موسوعة ثقافية متكاملة تتضمن على مقالات متنوعة في كافة الأقسام والمجالات بالأخص مقالت الخليج العربي التي تتناول شرح الخدمات الإلكترونية، كما يتضمن على كثير من الأقسام الأخرى مثله مثل أي موقع عربي شامل ننصح بتصفحه والاطلاع على أبرز الأقسام.

موقع اليوم السابع

ويب عربي مصري يقدم المحتوى الرقمي العربي وأكثر ما يختص به هو المقالات الإخبارية، كما أنه أول من يتناول الأحداث الواقعة حول العالم لحظة بلحظة، ويتضمن عدة أقسام منها قسم للأخبار العاجلة وقسم للأخبار الرياضية وقسم يضم البورصة والأخبار الإقتصادية والأخبار السياسية، ويمكن اعتبار اليوم السابع نافذة ينظر منها القارئ العربي إلى أحداث العالم وكل ما هو جديد وحصري.

تلك هي أبرز المواقع التي برزت ضمن احصائيات موقع عربي معلوماتي لعام 2023، وهي الأكثر مصداقية والاكثر زيارة وننصح بها أي قارئ يرغب في تعزيز معلوماته حول الأحداث الواقعة في الوطن العربي والعالم كله.