الأربعاء 10 يناير 2024
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حوادث

15 سنة سجن لقاتلي جارهما في بولاق الدكرور

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس المتهمين بمقتل الشاب "يوسف" ضحية جيرانه في حي بولاق الدكرور 15 عامًا مع الشغل. 

وذكر قرار الإحالة أنه في سبتمبر من العام الماضي، قام علي ويوسف بقتل جارهما يوسف 24 عامًا، ضربًا بالشاكوش على رأسه وسط الشارع بسبب خلافات الجيرة، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وأعدا العدة وقاما باستدراج المجني عليه وقتله بـ"شاكوش" فوق رأسه مما تسبب في وفاته فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتهما علي النحو الثابت بالتحقيقات. 

 وشهدت تفاصيل الواقعة المأساوية بحي بولاق الدكرور، أن "يوسف" شاب الذي لم يكمل عامه الرابع والعشرين ويقيم مع والدته وشقيقه وشقيقته بجوار المتهم الذي يحمل نفس اسم المجني عليه وخاله "علي"، وأن المتهمين كانا يحضران بعض الفتيات الساقطات إلى شقتهما يوميًا ويقومان بحفلات السكر والعربدة داخل الشقة محل سكنهما، الأمر الذي عاد بالأذى على الضحية ووالدته والتي كانت تخشى ما تخشاه على نفسها ونجلتها الفتاة العشرينية خاصة مع غياب الأبناء والزوج في العمل لساعات طويلة، فتحدثت مع ابنها الضحية للتحدث إلى الجيران وإخبارهم بحقوق الجار والأمور التي تحدث منهما، والتي تسبب لهم الضجر والقلق والهلع.

وما أن التقى الضحية بالجار الذي يحمل نفس اسمه أخبره "بلاش تجيب نسوان تاني البيت يا يوسف.. أمي وأختي قاعدين لوحدهم وده ميصحش يحصل في البيت"، ليفاجأ برد المتهم الذي من المفترض أن يخزي من أعماله المنافية للآداب، ولكنه صدمه "أيوا بجيب نسوان واللي مش عاجبه يمشي من البيت كله" ليرد الضحية بتهديد المتهم "متضطرنيش أبلغ عنك يا يوسف وساعتها مش هيحصلك كويس لا إنت ولا أخوك علي".

وضع المتهم الحدث نصب عينيه وأبلغه لخاله المتهم الثاني وقررا الانتقام من جارهما يوسف، واستدرجا الضحية "تعالي يا يوسف نتكلم ونحل الحوار ده احنا جيران وميرضناش زعلك".. وعلى مرأى ومسمع من شقيق الضحية والجيران غافل المتهمان الضحية وانهالا عليه ضربًا بالشاكوش فوق رأسه قاصدين بذلك إنهاء حياته وفارق المجني عليه الحياة متأثرًا بتلك الضربات القاتلة.

صراخ وعويل وسط الشارع في محاولات لإنقاذ يوسف وحمله غارقًا في دمائه إلى أقرب مستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته، وتم إبلاغ ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وحضرت قوة أمنية وتقابلت مع أسرة الضحية والتي اتهمت جارهما "يوسف" وخاله "علي" بقتل نجلهما "يوسف" بسبب خلافات الجيرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة واقتيادهما إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة العامة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهمين طبقًا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحكمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وأصدرت المحكمة قرارها.

جنايات الجيزة بولاق الدكرور قرارا الإحالة الصفة التشريحية قطاع الأمن

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