"الزراعة": تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم استعدادا لشهر رمضان

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة محمد القرش، أن الوزارة تعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وتوفير اللحوم الحمراء وزيادة المعروض في الأسواق بأسعار مناسبة وتنفيذ الموافقات الاستيرادية لدخول كميات من رؤوس الماشية استعدادا لشهر رمضان والأعياد.

وقال المتحدث - في مداخلة لقناة "dmc" - "إن الدولة تضخ استثمارات كبيرة في القطاع الزراعي، كما تقوم الوزارة بجهود كبيرة لتطويره نظرا لأهميته في توفير الغذاء للمواطن المصري"، موضحا الحرص على توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذ الدولة.

وأضاف أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمتابعة الإنتاج المحلي حيث يتم تنظيم قوافل بيطرية وحملات تحصين مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية إلى جانب الحملات والإجراءات التي يتم تكثيفها للحفاظ على جودة المعروض وضبط الأسعار.

وأوضح أنه يتم أيضا فحص اللحوم المستوردة عدة مرات سواء في دولة المنشأ أو قبل الذبح، إضافة إلى تطبيق معايير صارمة فيما يخص اللحوم المستوردة للحفاظ على جودتها.