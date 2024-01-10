الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

تقرير دولى: النازحون الأكثر تأثيرًا بالحرب فى السودان

السودان
السودان

منذ 15 ديسمبر الماضي، تأثر ما يقدر بنحو 509,800 شخص بالاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وتمرد قوات الدعم السريع في أجزاء من ولاية الجزيرة، وفقًا لتتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة. 

وبحسب وكالة ريلاف ويب الدولية،  قدرت منظمة الهجرة الدولية في تتبع النزوح في السودان أن حوالي 275,800 نازح داخليًا - أو 54 بالمائة من إجمالي الأفراد المتضررين - تعرضوا للنزوح لأول مرة، ناشئين من محليتي مدني قربة وشرق الجزيرة في ولاية الجزيرة.

كان حوالي 234,000 نازح - 46 في المائة من إجمالي المتضررين - قد لجأوا سابقًا إلى الجزيرة من ولاية الخرطوم وعانوا من النزوح الثانوي بعد اندلاع أعمال العنف في الجزيرة في 15 ديسمبر 2023. 

تتبع النزوح لمنظمة الدولية للهجرة

txt

مُسيرات جيش السودان تقصف ميليشيا الدعم السريع فى بحرى

 

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الفرق الميدانية حول تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن 152,400 نازح غادر النازحون الذين كانوا يعيشون في 380 موقعًا في شرق الجزيرة ومدني الكبرى والحصاحيصا وجنوب الجزيرة والكاملين وأم القرى تلك المواقع. وتضمنت هذه المواقع 133 مدرسة و24 مركز إيواء و35 قرية و50 حيًا.

وانقطعت الطرق المؤدية إلى القرى الواقعة شرق الجزيرة، بما في ذلك شرق النيل بولاية الخرطوم، حيث استخدم التجار طرقًا بديلة لجلب الإمدادات. وقد أدى ذلك إلى نقص في السلع الغذائية الأساسية وتضاعفت الأسعار ثلاث مرات. 

وأفاد التقرير بأن أصحاب الماشية يواجهون نقصاً كبيراً في علف الحيوانات، مع تعرض الآلاف من الماشية لخطر الضياع. هناك تقارير عن نزوح المدنيين في المناقل، مع لجوء النازحين إلى المدارس، في حين تضاعفت أسعار الوقود أربع مرات مما أثر على حركة الأشخاص والإمدادات.

كما ان هناك أيضًا بعض التقارير عن وصول نازحين داخليًا من الجزيرة إلى أجزاء من ولاية النيل الأبيض بالقرب من الحدود مع جنوب السودان، وحالات فردية لأشخاص انتقلوا إلى الرنك، ثم إلى جوبا في جنوب السودان. ووفقاً لإحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة، وصل حوالي 500 شخص إلى منطقة الجبلين بالقرب من حدود جنوب السودان.

الاستجابة الإنسانية

txt

سياسى يكشف سيناريوهات الأوضاع فى السودان بعد إعلان أديس أبابا وخطاب البرهان

 

واضاف التقرير تعد المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن والسلامة هي التحديات التشغيلية الرئيسية في ولاية الجزيرة، مع تعليق البعثات الإنسانية منذ 15 ديسمبر 2023 وعدم وجود شركاء إنسانيين تقريبًا يعملون في ود مدني حيث لا يزال الصراع مستمرًا.

يقوم أحد الشركاء المنفذين لبرنامج الأغذية العالمي بإدارة خدمات التغذية بقدرة محدودة في المناقل والحصاحيصا، وتغطي برامج التغذية التكميلية.

وقام المجلس النرويجي للاجئين (NRC) بنشر فرق لإجراء تقييمات سريعة للاحتياجات في ولايات سنار والقضارف والنيل الأبيض، بالسودان. 

وفي القضارف، تجري الاستعدادات لموقع تجمع النازحين بالحوري، مع وجود خطط لنقل بعض النازحين إلى الموقع في 7 يناير. 

 

السودان الاشتباكات الجيش السوداني الدعم السريع النازحون

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم جنين وتعزيزات أخرى فى طريقها للمدينة

خطوبة ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فى أجواء أسرية (صور)

عاجل.. زوارق الحوثى تستهدف ناقلة بالصواريخ جنوب البحر الأحمر

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

عاجل.. إحداهما توفر 101 مليار دولار.. الباز يكشف عن فرصتين واعدتين لمصر فى 2024

"أقذر جرائم الإنسانية".. "الدستور" تحقق: كيف أنشأت إسرائيل أكبر بنك جلود بشرية فى العالم من جثامين الفلسطينيين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا