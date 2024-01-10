تقرير دولى: النازحون الأكثر تأثيرًا بالحرب فى السودان

منذ 15 ديسمبر الماضي، تأثر ما يقدر بنحو 509,800 شخص بالاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية وتمرد قوات الدعم السريع في أجزاء من ولاية الجزيرة، وفقًا لتتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة.

وبحسب وكالة ريلاف ويب الدولية، قدرت منظمة الهجرة الدولية في تتبع النزوح في السودان أن حوالي 275,800 نازح داخليًا - أو 54 بالمائة من إجمالي الأفراد المتضررين - تعرضوا للنزوح لأول مرة، ناشئين من محليتي مدني قربة وشرق الجزيرة في ولاية الجزيرة.

كان حوالي 234,000 نازح - 46 في المائة من إجمالي المتضررين - قد لجأوا سابقًا إلى الجزيرة من ولاية الخرطوم وعانوا من النزوح الثانوي بعد اندلاع أعمال العنف في الجزيرة في 15 ديسمبر 2023.

تتبع النزوح لمنظمة الدولية للهجرة

بالإضافة إلى ذلك، وجدت الفرق الميدانية حول تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة أن 152,400 نازح غادر النازحون الذين كانوا يعيشون في 380 موقعًا في شرق الجزيرة ومدني الكبرى والحصاحيصا وجنوب الجزيرة والكاملين وأم القرى تلك المواقع. وتضمنت هذه المواقع 133 مدرسة و24 مركز إيواء و35 قرية و50 حيًا.

وانقطعت الطرق المؤدية إلى القرى الواقعة شرق الجزيرة، بما في ذلك شرق النيل بولاية الخرطوم، حيث استخدم التجار طرقًا بديلة لجلب الإمدادات. وقد أدى ذلك إلى نقص في السلع الغذائية الأساسية وتضاعفت الأسعار ثلاث مرات.

وأفاد التقرير بأن أصحاب الماشية يواجهون نقصاً كبيراً في علف الحيوانات، مع تعرض الآلاف من الماشية لخطر الضياع. هناك تقارير عن نزوح المدنيين في المناقل، مع لجوء النازحين إلى المدارس، في حين تضاعفت أسعار الوقود أربع مرات مما أثر على حركة الأشخاص والإمدادات.

كما ان هناك أيضًا بعض التقارير عن وصول نازحين داخليًا من الجزيرة إلى أجزاء من ولاية النيل الأبيض بالقرب من الحدود مع جنوب السودان، وحالات فردية لأشخاص انتقلوا إلى الرنك، ثم إلى جوبا في جنوب السودان. ووفقاً لإحدى المنظمات غير الحكومية الشريكة، وصل حوالي 500 شخص إلى منطقة الجبلين بالقرب من حدود جنوب السودان.

الاستجابة الإنسانية

واضاف التقرير تعد المخاوف المتعلقة بانعدام الأمن والسلامة هي التحديات التشغيلية الرئيسية في ولاية الجزيرة، مع تعليق البعثات الإنسانية منذ 15 ديسمبر 2023 وعدم وجود شركاء إنسانيين تقريبًا يعملون في ود مدني حيث لا يزال الصراع مستمرًا.

يقوم أحد الشركاء المنفذين لبرنامج الأغذية العالمي بإدارة خدمات التغذية بقدرة محدودة في المناقل والحصاحيصا، وتغطي برامج التغذية التكميلية.

وقام المجلس النرويجي للاجئين (NRC) بنشر فرق لإجراء تقييمات سريعة للاحتياجات في ولايات سنار والقضارف والنيل الأبيض، بالسودان.

وفي القضارف، تجري الاستعدادات لموقع تجمع النازحين بالحوري، مع وجود خطط لنقل بعض النازحين إلى الموقع في 7 يناير.