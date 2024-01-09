الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

البنتاجون: سنواصل حث الإسرائيليين على تقليل الأضرار بين المدنيين فى غزة

البنتاجون
البنتاجون

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، مواصلتها القيام بحث الإسرائيليين على القيام بكل ما بوسعهم للتخفيف من الأضرار بين المدنيين في غزة.

وأضاف البنتاجون، في بيان: "سنواصل دعم حق الإسرائيليين في الدفاع عن أنفسهم ونتوقع منهم شن عملياتهم في غزة وفق القوانين الدولية".

يأتي ذلك، بعد تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يؤكد خلالها أن أعداد الضحايا المدنيين والأطفال في غزة مرتفعة للغاية.

وأشار بلينكن إلى أرقام الأمم المتحدة، التي تشير إلى أن 90% من سكان الإقليم يواجهون خطر المجاعة.

وأكد بلينكن على ضرورة حث إسرائيل على مراعاة حياة المدنيين في غزة، خلال الحرب التي تقول إنها للقضاء على حركة حماس.

من ناحيته، رد وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش على تصريحات بلينكن، قائلًا:

"ستفتح بوابات غزة للهجرة الطوعية وسنقاتل بكل قوتنا للقضاء على حماس".

وأضاف سموتريتش المعروف بتصريحاته المثيرة للجدل: "لن نحوّل شيكل واحدًا للسلطة الفلسطينية، لأن الأموال ستصل إلى عائلات النازيين في غزة"، مردفًا: "نشكر دعم الولايات المتحدة، لكن في ما يتعلق بوجودنا في أرضنا سنعمل وفق المصلحة الإسرائيلية".

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