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مصر

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-1-2024 فى البنوك

الدولار
الدولار

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 10-1-2024 في البنوك من أبرز الأمور التي تشغل بال شريحة كبيرة من المواطنين كونه ينعكس على أسعار  السلع المستورة والمحلية، ويترقب المصريون ارتفاع جديد في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مع طرح شهادة بفائدة سنوية 27% في عدد من البنوك.

 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

و أعلنت البنوك عبر مواقعها الإلكترونية عن استقرار سعر الدولار اليوم في بداية تعاملات الأربعاء 10-1-2024 في نهاية التداول في البنوك المحلية والأجنبية، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي متوسطًا 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر بيان من البنك المركزي المنشور على موقعه على الإنترنت، وهو ما يشير إلى حفاظ دولار على سعره منذ بداية العام الجديد 2024.

 

سعر الدولار اليوم الأربعاء 10-1-2024 في البنوك

وفي السطور التالية يقدم "الدستور" أسعار صرف الدولار كما تقدمها ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024 مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 9 /1 /2024

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع، في بداية التعاملات الصباحية لليوم الأربعاء.

 

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

بينما جاء سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، امام الجنيه المصري، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم في بعض البنوك العاملة في مصر 

اليوم،  بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع مقابل الجنيه المصري، كما أن سعر الدولار في بنك سايب والبنك المصري الخليجي والبنك الأهلي الكويتي – مصر يتمثل في نفس الأسعار.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي، أمام الجنيه المصري، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 

 

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

جاء الدولار الأمريكي  اليوم في بنك الكويت الوطني، أمام الجنيه المصري، بسعر  30.85بسعر  جنيه للشراء، و30.95 للبيع، في التعاملات الصباحية لليوم.

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سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024 مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

سعر عملة الولايات المتحدة في بنك كريدي أجريكول

سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول مصر هو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي 

 وفي بنك أبو ظبي التجاري، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري هو نفسه، حيث يبلغ 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.


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 سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 9-1-2024 مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية

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