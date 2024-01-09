الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

الخميس.. عرض أولى حلقات البرنامج الاقتصادى "المغامر" عبر "CBC"

الإعلامية داليا أبوعمر
الإعلامية داليا أبوعمر

تعرض شبكة قنوات "CBC" الخميس المقبل، أولى حلقات البرنامج الاقتصادي "المغامر"، الذي تقدمه الإعلامية داليا أبوعمر.

ويقدم برنامج "المغامر" تجربة جديدة حول بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، ومنطقة الشرق الأوسط ودور الشركات في نمو الاقتصاد، كما يلقي البرنامج الضوء على قصص النجاح والتحديات التي تواجه الشركات، بالإضافة لدور خدمي وتوعوي يراعي أهمية بيئة ريادة الأعمال في مصر وكيفية مساعدتها وتقديم الدعم لها، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد المصري.

يشارك في البرنامج فريق إعداد يمتلك خبرات في مجالات الاقتصاد وريادة الأعمال، برئاسة تحرير تامر إمام وأحمد البرماوي.

الخميس المقبل انطلاق برنامج المغامر على CBC انطلاق برنامج المغامر على CBC برنامج المغامر على CBC المغامر cbc

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