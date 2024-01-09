أنشيلوتي: لم أتلق عروضًا من السعودية.. وأتلتيكو من أفضل فرق العالم

وصف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أتلتيكو منافسه في نصف نهائي بطولة كأس السوبر، بأحد أفضل فرق العالم، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة.

وأبدى أنشيلوتي احترامه لفريق برشلونة، موضحًا أنه لا يعلم ما إذا كان سيواجهه أو لا، “ولكن يجب احترامه لأنه المنافس في معظم البطولات وأبرزها الدوري، وكأس السوبر ودوري أبطال أوروبا”.

وأشار مدرب ريال مدريد إلى أن علاقته مع دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الذي يواجه فريقه، الأربعاء، على ملعب الأول بارك، علاقة احترام في ظل التقائهما عدة مرات وتبادل أطراف الأحاديث بالتزامن مع المواجهات التي التقيا فيها، وقال: "نعرف بعضنا البعض، كما أن لديه تاريخًا عريضا مع أتلتيكو مدريد".

وأتم عن تلقيه عروضًا من الدوري السعودي: "لا أمتلك أي عروض في الوقت الحالي نهائيا من جانب أندية دوري روشن السعودي للحصول على خدماتي، وأي حديث عن ارتباطي بأي نادي في الوقت الحالي أمر غير صحيح".