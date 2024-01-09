الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

فن

غدًا.. انطلاق أولى حلقات برنامج الموسيقى "Music Hub" على CBC

Music Hub
Music Hub

أعلنت قناة "CBC" عن إطلاقها برنامج "Music Hub" أول برنامج تليفزيوني متخصص في تغطية عالم الموسيقى البديلة، مقرر عرضه يوم غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ومن تقديم الإعلامية مها البهنسي.

البرنامج متخصص بعالم الموسيقى البديلة المعروف باسم "الأندرجرواند"، الذي يحوي  ألوانًا موسيقية مختلفة، منها الراب والروك والفيوجن والأفريكان والموسيقى الإلكترونية، ويحصد فنانوها وفرقها الغنائية قاعدة جماهيرية متزايدة من الأجيال الصاعدة.

تأخذ مذيعة البرنامج مها البهنسي المشاهدين في رحلة موسيقية ممتعة بكواليس عالم الموسيقى البديلة بمختلف ألوانه مع تسليط الضوء على دهاليز موسيقى الراب التي استحوذت على اهتمام الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر لقاءات حصرية مع نجوم هذا العالم من فرق غنائية ومطربين موسيقيين، وتقارير خاصة من داخل حفلاتهم وتحضيرات أغانيهم وكليباتهم، مع تغطية حصرية لمختلف المهرجانات الموسيقية في مصر والعالم العربي.

وتشمل الحلقة الأولى لقاءات خاصة وحصرية لبرنامج Music Hub، من المغرب مع ابن عربي، خلال تصوير كليب بعنوان "في حب النبي اجتمعنا"، ومن مصر لقاءات خاصة مع المطربة سمر طارق، والرابر والبرديوسر "مولوتوف"، والرابر "ترك"، أول رابر مقنع في مصر، ولقاء  خاص وحصري مع أعضاء فرقة HOH، وهم هاني الدقاق، وهاني عادل، وأوسو لطفي.

الحلقة الأولى من Music Hub music hub أول برنامج تلفزيوني في مصر يختص بـ الراب والأندرجرواند على CBC أول برنامج تلفزيوني في مصر يختص بـ الراب والأندرجرواند cbc

الأكثر قراءة

الخارجية الأمريكية تعترف: كل شبر من قطاع غزة أرض فلسطينية

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

مفاجأة في شهادة الطبيب الشرعي بقضية وفاة عامل بعد أخذ "حقنة برد" بالمنوفية

"اتنصب عليا في 700 ألف جنيه".. أقوال أستاذة بأحد المعاهد أمام النيابة تعرضت للتهديد

"مكنش قصدي".. اعترافات المتهم بقتل جاره في المنوفية

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر