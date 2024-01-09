غدًا.. انطلاق أولى حلقات برنامج الموسيقى "Music Hub" على CBC

أعلنت قناة "CBC" عن إطلاقها برنامج "Music Hub" أول برنامج تليفزيوني متخصص في تغطية عالم الموسيقى البديلة، مقرر عرضه يوم غد الأربعاء في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، ومن تقديم الإعلامية مها البهنسي.

البرنامج متخصص بعالم الموسيقى البديلة المعروف باسم "الأندرجرواند"، الذي يحوي ألوانًا موسيقية مختلفة، منها الراب والروك والفيوجن والأفريكان والموسيقى الإلكترونية، ويحصد فنانوها وفرقها الغنائية قاعدة جماهيرية متزايدة من الأجيال الصاعدة.

تأخذ مذيعة البرنامج مها البهنسي المشاهدين في رحلة موسيقية ممتعة بكواليس عالم الموسيقى البديلة بمختلف ألوانه مع تسليط الضوء على دهاليز موسيقى الراب التي استحوذت على اهتمام الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر لقاءات حصرية مع نجوم هذا العالم من فرق غنائية ومطربين موسيقيين، وتقارير خاصة من داخل حفلاتهم وتحضيرات أغانيهم وكليباتهم، مع تغطية حصرية لمختلف المهرجانات الموسيقية في مصر والعالم العربي.

وتشمل الحلقة الأولى لقاءات خاصة وحصرية لبرنامج Music Hub، من المغرب مع ابن عربي، خلال تصوير كليب بعنوان "في حب النبي اجتمعنا"، ومن مصر لقاءات خاصة مع المطربة سمر طارق، والرابر والبرديوسر "مولوتوف"، والرابر "ترك"، أول رابر مقنع في مصر، ولقاء خاص وحصري مع أعضاء فرقة HOH، وهم هاني الدقاق، وهاني عادل، وأوسو لطفي.