مصدر يكشف حقيقة انتقال أحمد سامى مدافع بيراميدز إلى صفوف الزمالك

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن حقيقة انتقال أحمد سامي مدافع الفريق إلى صفوف الزمالك خلال الفترة المقبلة مع اقتراب انتهاء عقده مع ناديه.

وينتهي عقد أحمد سامي مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد في الوقت الحالي.

وتم ترشيح اسم أحمد سامي للانضمام إلى صفوف الزمالك في الفترة المقبلة، خاصة أنه تتوافر فيه أهم الشروط للانضمام إلى صفوف الفريق وهو كونه صفقة انتقال حر، وهو ما يساعد في تخفيف الأعباء المالية على النادي.

وأشار المصدر إلى أن بيراميدز اقترب بشدة من تجديد التعاقد مع أحمد سامي، موضحًا أن الاتفاق تم مع اللاعب على كل التفاصيل المالية ووافق على التجديد للفريق.

ويتواجد سامي مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أإريقيا في الوقت الحالي ضمن القائمة التي اختارها البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني.