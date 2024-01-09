الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

فن

وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلى والعزاء اليوم

الملحن عمرو الشاذلي
الملحن عمرو الشاذلي

أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري عن وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلي، داعيًا لها بالرحمة وللعائلة بالصبر والسلوان، وذلك بعد صراع من المرض.

وكتب عمرو الخضري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله تعالي أم صاحبي وأخويا الملحن "عمرو الشاذلي"، دعواتكم ليها بالرحمة والمغفرة.

وتابع عمرو الخضري كاشفًا موعد ومكان عزاء والدة الملحن عمرو الشاذلي: العزاء اليوم إن شاء الله الثلاثاء الموافق: 9-1- 2024، العزاء من الساعة 5 المغرب إلى الساعة 8 مساء، عنوان العزاء مسجد حسن الشربتلي (التجمع الخامس) منطقة جنوب الأكاديمية قاعة (أحد) للرجال الدخول من مدخل رقم 3 للمسجد، قاعة (قباء) للسيدات الدخول من مدخل رقم 3 للمسجد، جعلها الله آخر الأحزان لنا ولكم.

الموزع الموسيقي عمرو الخضري عمرو الخضري وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلي والدة الملحن عمرو الشاذلي الملحن عمرو الشاذلي

الأكثر قراءة

"الشيوخ" يوافق على استقالة سامح عاشور.. والأخير: استقلت لخوض انتخابات "المحامين"

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

عاجل.. إصابة 30 جنديًا إسرائيليًا جراء انفجار شاحنة بالمواد المتفجرة

سببان وراء رفض عبدالله السعيد تجديد عقده مع بيراميدز

بتبيع مناديل.. اعترافات صادمة للمتهم بسحل ابنته فى وسط البلد

وزير التعليم: إستراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان