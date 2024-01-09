وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلى والعزاء اليوم

أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري عن وفاة والدة الملحن عمرو الشاذلي، داعيًا لها بالرحمة وللعائلة بالصبر والسلوان، وذلك بعد صراع من المرض.

وكتب عمرو الخضري، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله تعالي أم صاحبي وأخويا الملحن "عمرو الشاذلي"، دعواتكم ليها بالرحمة والمغفرة.

وتابع عمرو الخضري كاشفًا موعد ومكان عزاء والدة الملحن عمرو الشاذلي: العزاء اليوم إن شاء الله الثلاثاء الموافق: 9-1- 2024، العزاء من الساعة 5 المغرب إلى الساعة 8 مساء، عنوان العزاء مسجد حسن الشربتلي (التجمع الخامس) منطقة جنوب الأكاديمية قاعة (أحد) للرجال الدخول من مدخل رقم 3 للمسجد، قاعة (قباء) للسيدات الدخول من مدخل رقم 3 للمسجد، جعلها الله آخر الأحزان لنا ولكم.