الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

"العمل" تختتم تدريب 11 فتاة على التفصيل والخياطة في الوادي الجديد

جانب من الدورة التدريبية
جانب من الدورة التدريبية

قالت وزارة العمل، في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد نظمت فعاليات اختبارات نهاية الدورة التدريبية المجانية على مهنة التفصيل والخياطة لـ11 فتاة بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى اللواء صبيح، بمركز الفرافرة.

مبادرة حياة كريمة

يأتى ذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة “مهنتك مستقبلك” لتدريب الشباب بالقرى على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وكذلك تنظيم مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية بمستشفى الخارجة التخصصي بمدينة الخارجة  بالوادى الجديد وبحضور عدد 53 من العاملين بالمستشفي تحت عنوان “سلامتك تهمنا مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل وخطة الطوارئ وكيفية إعدادها"، وكيفية تشكيل لجان السلامه والصحه المهنية بالمنشأت، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية ( طفايات الحريق) ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق مجابهة المخاطر  لنشر ثقافة  السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت الصحية بالمحافظة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية 

وأفاد أحمد حسين طليب، مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أن تلك الجهود التي تقوم بها المديرية وأجهزتها تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى المنشآت للحفاظ على الأرواح والممتلكات لتوفير مناخ عمل آمن، وكذلك توفير مزيد من برامج التدريب المهنى المجانية للشباب بالمحافظات لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم، وأضاف مدير المديرية، أنه جرى خلال الندوة عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين بالمستشفى وكذا تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية في كل مجالات الحياة للحفاظ على الموارد البشرية والمادية، كما تأتي فعاليات نهاية الدورة التدريبية للفتيات فى ضوء الاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال في المجتمع. 

وزارة العمل مديرية العمل محافظة الوادي الجديد الدورة التدريبية وحدة التدريب المتنقلة

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