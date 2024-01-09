الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

وزارة العمل: ندوة للتوعية بشأن ريادة الأعمال ودراسات جدوى لمشروعات فتيات قنا

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية

نظمت مديرية العمل بمحافظة قنا ندوة توعوية في مجال ريادة الأعمال ودراسات الجدوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لـ40 متدربة من متدربات قسم الخياطة، بمركز التدريب المهني بقفط، التابع لمديرية العمل، في الدورة التدريبية الحالية التى يجرى تنفيذها بالمركز بالتعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP، التابع للأمم المتحدة، وشركة قدرة للتنمية والحلول التكنولوجية للتعليم.

توفير فرص العمل

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام المتواصل من الدولة المصرية بالشباب وتوفير فرص العمل لهم، ويعكس التزام الحكومة بتنمية قدرات الشباب وتمكينهم من الاندماج في سوق العمل، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا، كما يتم من خلال البرامج التدريبية التي يتم تقديمها للشباب من الجنسين تزويدهم بالمهارات اللازمة لممارسة المهن المتاحة بكفاءة عالية.

تشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال

وأوضح أحمد جابر، مدير مديرية العمل بقنا، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بتكثيف التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات، وتشجيع الشباب على العمل الحر وريادة الأعمال، وتوفير مزيد من البرامج التدريبية للشباب لتأهيلهم على المهن المطلوبة فى سوق العمل، وأفاد مدير المديرية بأنه قد جرى تنفيذ الندوة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، ووحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، لتنمية مهارات وقدرات الفتيات على كيفية دراسة إنشاء مشاريع خاصة بهم على النحو الأمثل بعد إتمام برنامجهم التدريبي، بحضور المهندس عبدالحميد غزالي عثمان، مدير مركز التدريب المهني بقفط، ونجاح يس، عضو المجلس القومي للمرأة واستشاري التدريب والتنمية، وحنان صابر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام لمحافظة قنا، ومحمد تركي، مسئول صندوق التنمية المحلية بإدارة تنمية وبناء القرية، وهدى عبدالله، مسئول إدارة عمالة الأطفال بالمديرية، وحسناء حسن، مدير إدارة المرأة والمساواة بين الجنسين.

مديرية العمل محافظة قنا ندوة توعوية ريادة الأعمال دراسات الجدوى مركز التدريب المهني سوق العمل

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