وزارة العمل تستعرض جهود "السلامة والصحة المهنية "في قطاع التعليم

أعلنت وزارة العمل، ممثلة في الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، عن ما جرى تحقيقه فى مجال التوعية ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشات التعليمية خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك حفاظًا علي أمن وسلامة العاملين والطلاب بالمنشآت التعليمية على مستوى محافظات الجمهورية، حيث جرى خلال شهر ديسمبرالماضى 2023 تنظيم ندوات توعوية في 200 مدرسة وجامعة، بلغ عدد المستفيدين من المدرسين والعاملين والطلاب خلالها 4000 مشارك.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتفعيل دور أجهزه السلامة، والاهتمام بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالقطاع التعليمي على مستوى الجمهورية حفاظًا على الأرواح والمنشآت من المخاطر والوقاية من حدوثها وتوفير مناخ آمن.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل بالوزاره قامت بتنفيذ، وحضور عدد من المبادرات في المنشآت التعليمية تحت شعار "سلامتك تهمنا" بمديرية التربيةوالتعليم والإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية.

ندوات السلامة والصحة المهنية

كما وجهت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة متمثلة في الإدارة العامة لتامين بيئة العمل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمديريات ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعه لها، والمنتشرة فى كافة أرجاء الجمهورية بتكثيف ندوات التوعية والتثقيف تحت شعار"سلامتك تهمنا" بالمنشآت التعليمية، حيث جرى خلال الربع الثاني من الخطة الموضوعة لتنفيذها خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 عقد ندوات بالمنشآت التعليمية بعدد 515 ندوة، وكان عدد المستفيدين منها من المدرسين والعاملين والطلبة خلال تلك الفترة 10 آلاف و600 مستفيد استعرضت تلك الندوات مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر، وخطط الطوارئ والاخلاء وكيفيه اعدادها وطرق الوقاية من مخاطر الحريق.

جدير بالذكر أن إدارات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل تختص بوضع السياسات العامة والخطط والبرامج التي تكفل حماية القوى العاملة من مخاطر العمل وحوادثه والأمراض المهنية وكذلك الحفاظ على مقومات الانتاج الرئيسية من مبانى وعدد وآلات ومواد وخامات ومنتجات وللإدارة إستراتيجة وعدة قرارات ومنها: الإستراتيجية المصرية للسلامة والصحة المهنية والتى تستهدف تقليص عدد الأشخاص الذين يصابون أو يلقون حتفهم في العمل، وخفض معدلات الإصابة في مكان العمل بنسبة 40 % على الأقل.