الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

وزير العمل يترأس الجمعية العمومية غير العادية لمجلة العمل

اجتماع وزير العمل
اجتماع وزير العمل

ترأس وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان عام الوزارة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل "مجلة العمل"، لمناقشة تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للجمعية. 

التوعية بقضايا العمل والعمال

وأكد الوزير، رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، دور «إعلام العمل» في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال، وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.

أحدث إصدارات مجلة العمل 

تجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهريًا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 1963، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.

حضر الاجتماع إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: خالد أبو بكر، وياسر الشربيني، وحنان على، وفاطمة عمر، وشمروخ منصور، وأشرف مرزوق، كما حضر الاجتماع: رضا العربي المشرف المالي والإداري للمجلة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي للوزير.

فى سياق آخر، استقبل حسن شحاتة وزير العمل، صباح أمس، المواطن من ذوي الهمم محمد أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، أثناء تواجده داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع الوزير، وذلك بحثًا عن فرصة عمل، رفقة شقيقه المعداوي أحمد.

وحرص الوزير على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صور تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما، كما وجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له داخل محافظة الغربية والاستجابة الفورية لطلبه ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، وتعيينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.

وزير العمل حسن شحاتة الجمعية العمومية مجلة العمل النظام الأساسي

مواد متعلقة

وزارة العمل تستعرض جهود "السلامة والصحة المهنية "في قطاع التعليم

وزارة العمل تختتم برنامجا تدريبيا للفتيات على التفصيل والخياطة بأسوان

الأكثر قراءة

وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

سرقوا الذهب.. سقوط عصابة خطفت مطرب شعبي في المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان