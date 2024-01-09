وزير العمل يترأس الجمعية العمومية غير العادية لمجلة العمل

ترأس وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الثلاثاء بمقر ديوان عام الوزارة، اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية نشر الثقافة التابعة لوزارة العمل "مجلة العمل"، لمناقشة تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للجمعية.

التوعية بقضايا العمل والعمال

وأكد الوزير، رئيس مجلس إدارة مجلة العمل، دور «إعلام العمل» في رصد وتوعية الرأي العام بقضايا العمل والعمال، وجهود الدولة في تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل.

أحدث إصدارات مجلة العمل

تجدر الإشارة إلى أن مجلة العمل تصدر شهريًا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، والتي تأسست عام 1963، ويرأسها الوزير المعني بشئون العمل، بهدف تقديم التوعية في المجالات الاجتماعية والثقافية والعمالية والتأمينية والعلمية والدينية للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالي بشكل عام.

حضر الاجتماع إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وعبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومحمد الصياد نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس: خالد أبو بكر، وياسر الشربيني، وحنان على، وفاطمة عمر، وشمروخ منصور، وأشرف مرزوق، كما حضر الاجتماع: رضا العربي المشرف المالي والإداري للمجلة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام المكتب الإعلامي للوزير.

فى سياق آخر، استقبل حسن شحاتة وزير العمل، صباح أمس، المواطن من ذوي الهمم محمد أحمد المعداوي، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية، أثناء تواجده داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، دون موعد مُسبق مع الوزير، وذلك بحثًا عن فرصة عمل، رفقة شقيقه المعداوي أحمد.

وحرص الوزير على الاستماع إلى طلبه، والتقاط صور تذكارية معهما، تنفيذًا لطلبهما، كما وجه الوزير إدارة التشغيل بالوزارة بتوفير فرصة عمل له داخل محافظة الغربية والاستجابة الفورية لطلبه ورغبته في العمل، وهو ما جرى تنفيذه على الفور بالتواصل مع إحدى المنشآت بمدينة المحلة، وتعيينه في إطار نسبة الـ5% المُقررة في القانون رقم 10 لسنة 2018.