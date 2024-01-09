الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

وزارة العمل تختتم برنامجا تدريبيا للفتيات على التفصيل والخياطة بأسوان

تدريب علي التفصيل
تدريب علي التفصيل والحياكة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة أسوان، عن انتهاء البرنامج التدريبى المجانى للفتيات على مهنة التفصيل والحياكة، بوحدة التدريب المتنقلة بمركز نصر النوبة بمدرسة كامل يعقوب الصناعية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر إحتياجًا ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب.

تدريب مهني للفتيات

استفاد من البرنامج التدريبي 10 متدربات، وذلك بعد الانتهاء من فترة التدريب المهنى بواقع 150 ساعة تدريبية، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وفى ضوء تنفيذ المديرية لخطتها فى التدريب المهنى للعام 2023 – 2024، والتى حرصت المديرية خلالها على توفير مزيد من البرامج المجانية للشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتأهيل الشباب عليها وتوفير فرص العمل اللائقة للخريجين بعد الإنتهاء من التدريب أو مساعدتهم فى بدء مشروع صغير أو متوسط  بالتنسيق والتعاون مع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة.

تمكين المرأة اقتصاديا

وأفاد فوزى صابر، مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريره للوزارة، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الفتيات وتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز حصولها على فرص تدريبية تمكنها من الحصول على عمل لائق، وتوفير مزيد من الدورات للشباب من الجنسين وفقًا لما يتطلبه سوق العمل الداخلى والخارجى.

توفير تدريبات مجانية

وأضاف مدير المديرية أن المتدربات قدموا الشكر والتقدير للوزارة والمديرية على توفير مثل هذه التدريبات المجانية والتى اكسبتهم مهارات وقدرات تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم لفتح مشروع صغير للحصول على دخل افضل، وإتاحة الفرصة أمامهم ووصول الوحدات التدريبية إليهم، ومؤكدًا استمرار توفير مزيد من برامج التدريب المهنى للشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل ومتابعة المتدربين والخريجين لضمان حصولهم على فرص عمل لائقة أو مساعدتهم فى عمل مشروعاتهم الخاصة. 

حياة كريمه مديرية العمل محافظة أسوان البرنامج التدريبي مهنة التفصيل والحياكة وحدة التدريب المتنقلة التدريب المهني سوق العمل

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