الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

فى جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يتابع العمل بمستشفى المحلة العام

الدكتور طارق رحمي،
الدكتور طارق رحمي،

فاجأ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى المحلة العام، للاطمئنان على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين والمترددين على المستشفى، في إطار الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الرعاية الطبية.

وتفقد محافظ الغربية، خلال الجولة، وحدة الرعاية المركزة والاستقبال والطوارئ والأطفال والباطنة، وتأكد من توافر مخزون كاف من الأدوية بمخزن المستشفى، وتواجد أرصدة بمخزن الطوارئ للتعامل مع أي حادث مفاجئ، كما تفقد معامل المستشفى ووحدة الغسيل الكلوي، والمغسلة والمطبخ.

واستمع المحافظ للمرضى المتواجدين داخل المستشفى، للتأكد من مدى تقديم الخدمات الطبية بصورة لائقة، واستفسر رحمي من المرضى عن وجود أية احتياجات لهم، للعمل على توفيرها في الحال، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم لمستشفيات المحافظة، والتي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين.

 نعمل جميعًا كل في موقعه تنفيذيين وأطباء من أجل خدمة المواطنين

وأكد محافظ الغربية العمل جميعًا، كل في موقعه، تنفيذيين وأطباء، من أجل خدمة المواطنين وتلبية كل مطالبهم وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى والمصابين، مؤكدًا أن هؤلاء المواطنين هم أب وأم وأخ وأخت وأبناء لنا جميعًا، يجب أن نراعي ضمائرنا جميعًا معهم.

وشدد على ضرورة تواجد مسئولي النظافة على مدار اليوم بالمستشفى، لتحسين مستوي النظافة العامة، كما وجّه المحافظ بضرورة استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية لكل المنشآت الصحية بمحافظة الغربية، على مدار الساعة، لضمان حصول المواطنين على الخدمات الصحية المطلوبة.

وأكد أن الغرض من الزيارة المفاجئة للمستشفى هو الوقوف على الخدمة الطبية الحقيقية التي تقدم للمرضى، والتأكد من مدى جاهزية المستشفى لإدارة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها في حالة وقوع أية أزمة أو كوارث طبيعية، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالعديد من الزيارات والجولات المفاجئة للمستشفيات في أوقات مختلفة دون سابق إنذار.

مستشفى المحلة العام الخدمة الطبية للمرضى جودة الحياة المقدمة الرعاية المركزة توافر مخزون

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