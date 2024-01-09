الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

محافظ الغربية: نسير بخطى ثابتة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تسير بخطى سريعة نحو الانتهاء من المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة والمتوقفة بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لدفع عجلة العمل بها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، جاء ذلك خلال جولته المسائية والتي تفقد خلالها مشروعات الرصف والتطوير بمركز بطنطا.

انجاز 91% من إنشاءات مستشفى طنطا العام

بدأت الجولة، بتفقد الدكتور طارق رحمى  مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 13100 م2، ووصلت نسبة الإنجاز به إلى 91% لتخفف الضغط عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

وأضاف محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، أن  المشروع يضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة"، إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

توسيع وتطوير مدخل مدينة طنطا

واختتم الدكتور طارق رحمى جولتة،  بتفقد أعمال توسعة ورصف وتطوير مدخل مدينة طنطا طريق المحلة الكبرى، حيث تتم توسعة الطريق ورصفه وتطويره ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المحاور المرورية والطرق الرئيسية. 

محافظ الغربية المشروعات التنموية والخدمية وإيجاد حلول عاجلة للمشروعات المتعثرة مشروعات الرصف مستشفى طنطا العام الجديد

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