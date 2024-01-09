بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، عن ضم الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم سيريوس السويدي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي اشترطت خضوع وسام أبوعلي للكشف الطبي مرتين، بسبب الشائعات التي تطارده لمعاناته بمتاعب في القلب، عقب وصوله إلى القاهرة مساء اليوم وتقديمه لوسائل الإعلام.

وأضاف المصدر أن اتفاق الأهلي مع النادي السويدي يتضمن عدم تفعيل العقود وتحويل الدفعة الأولى من قيمة المستحقات إلا بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي، الذي سيخضع له بالقاهرة خلال ساعات.

وأشار المصدر إلى أن سيريوس السويدي سيحصل على 2 مليون دولار مقسمة على 3 أقساط، بينما وقع المهاجم صاحب الأصول الفلسطينية "وسام أبوعلي" على عقود تربطه بالأهلي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

ومن المقرر أن يصل أمير توفيق وبصحبته اللاعب، اليوم الثلاثاء، للخضوع للكشف الطبي الثاني، وتوقيع العقود رسميًا، وتقديمه لوسائل الإعلام، والانتظام في التدريبات الجماعية استعددادًا للمشاركة في المباريات وقيده في القائمة الإفريقية.

ونجح أمير توفيق في الحصول على موافقة سيريوس السويدي بعد مفاوضات مكثفة استمرت قرابة أسبوع كامل، وانتهت عقب سفره إلى السويدي والجلوس مع إدارة النادي.

كولر يدرس إقامة معسكر خارجي خلال التوقف الدولي

من جانبه، يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الدولي الحالية لمشاركة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

ويسعى كولر لتجهيز لاعبي الفريق الأول لمواجهة شباب بلوزداد، المقرر لها أحد يومي 16 و17 فبراير المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر اتفق مع لجنة التخطيط، برئاسة محسن صالح، على خوض معسكر مغلق خلال الفترة المقبلة، حيث وضع برنامجه الفني في ظل غياب اللاعبين الدوليين، وهو مقسم على مرحلتين لتجهيز اللاعبين المستبعدين من المنتخب أو العائدين من الإصابات.

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الثانية سيكون هناك معسكر مغلق من 21 يناير الجاري ولمدة 10 أيام خارج مصر، وفي أجواء تكون مناسبة لبدء فترة إعداد مصغرة، من أجل مواصلة الموسم بقوة لمواصلة الانتصارات المحلية والإفريقية.