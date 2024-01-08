الأهلى يعلن تعاقده مع الفلسطينى وسام أبوعلى

أعلن أمير توفيق، مدير تعاقدات النادي الأهلي، مساء الإثنين، التعاقد مع الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم سيريس السويدي.

وقبل الإعلان الرسمي بساعات، وعبر قناة الأهلي في برنامج ملك وكتابة، أعلن أمير توفيق في مداخلة هاتفية إنهاء صفقة المهاجم الفلسطيني الجنسية للنادي الأهلي، وإنه تم حسم المفاوضات منذ ساعتين مع ناديه سيريس السويدي واللاعب.

خاص مدير تعاقدات النادي الأهلي 📞

أمير توفيق: الأهلي انهى الاتفاق مع وسام أبو علي وناديه وسيخضع للكشف الطبي في مصر قبل الإعلان عن الصفقة 🦅#ملك_وكتابة#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/PqMYA55Ben — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 8, 2024

كان أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، سافر مساء الجمعة الماضي إلى السويد لإنهاء الإجراءات بعدما حصل على توقيع المهاجم الفلسطيني في وقت سابق، وجرى الاتفاق على قيمة الصفقة، التي وصلت إلى مليون و600 ألف دولار، إذ وقّع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، ويحصل على راتب 800 ألف دولار في الموسم الأول وتزيد 100 ألف دولار كل موسم إلى جانب امتيازات مالية أخرى في عقده.

وكشف مصدر مسؤول داخل الأهلي لـ«الدستور» أن إدارة النادي اتفقت مع مسئولي سيريوس السويدي على دفع قيمة الصفقة على 3 دفعات، بحيث تكون الأولى عقب اجتياز اللاعب للكشف الطبي الذي خضع له بالسويد، على أن يكون القسط الأخير من قيمة الصفقة في شهر أغسطس المقبل.

أضاف المصدر أن اللاعب ينتظر نتيجة الكشف الطبي قبل العودة إلى القاهرة والخضوع لكشف طبي جديد في أحد المراكز المتخصصة الكبرى.

وتابع أن إدارة سيريوس رفضت تقسيط المبلغ في البداية إلا أنها وافقت بعد ذلك بعدما حصل النادي السويدي على بعض الامتيازات حال تتويج اللاعب بالبطولات قد تصل إلى 350 ألف دولار.

ومن المقرر أن يصل وسام أبوعلي إلى القاهرة في غضون الساعات القليلة المقبلة، والأرجح صباح غد الثلاثاء من أجل الخضوع لإجراءات الكشف الطبي، تحت إشراف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي والمشرف على القطاع الطبي بالنادي.

الأهلى يعود للتدريبات بعد راحة السوبر المصرى

من ناحية أخرى، يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلى التدريبات يوم 11 يناير الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 10 أيام بعد الحصول على لقب كأس السوبر المصري، على حساب فريق فيوتشر في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة الإماراتية أبوظبي.