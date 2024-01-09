الثلاثاء 09 يناير 2024
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شارموفرز يكشفون عن سر ترابطهم وتعاونهم فى برنامج "صاحبة السعادة" (فيديو)

شارموفرز
شارموفرز

في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، استضافت الفرقة الموسيقية الشهيرة شارموفرز، وتحدث أعضاؤها عن تجربتهم الفنية والإنسانية.

وأعربوا عن اشتياقهم للأيام التي كانوا فيها يغنون دون أي هموم أو ضغوط، وقالوا: "أكتر حاجة وحشتنا وكانت لذيذة إننا ما كناش بنحسبها نهائي وقتها، كنا بنغنى فقط ومش بيهمنا أي شيء تانى".

ومن بين الأعضاء، شارك محمد الفرا قصة انضمامه للفرقة، وقال إنه كان يحلم بالعمل معهم منذ البداية، وأنه كان يؤكد لهم دائما ثقته في مستقبلهم المشترك، وأنه سيكون عازف الجيتار الخاص بهم.

وأوضح أن الفرقة تتكون من 16 فردا، يعملون كفريق واحد، ويتعاملون كعائلة، وأن الموسيقى هي العامل المشترك بينهم، والذي يجعلهم ينسجمون ويبدعون.

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