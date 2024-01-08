سفير فلسطين بالقاهرة: القمة المصرية الفلسطينية تأتي في وقت حرج لوقف الحرب

أكد السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، أهمية القمة التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس أبو مازن، في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة والشعب الفلسطيني.

وقال اللوح، في تصريحات لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "CBC"، إن القمة كانت فرصة لتعميق التشاور والتنسيق بين الجانبين، والاستفادة من الجهود المصرية الكبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي وإحياء العملية السلمية.

وأشار إلى أن إسرائيل تواصل حربها الهمجية على الشعب الفلسطيني، وتحاول تدمير مقدراته وحقوقه، مما يستوجب تضافر كل الجهود العربية والدولية لإنهاء هذه المأساة الإنسانية والسياسية.

وأكد أن الأولوية القصوى هي وقف الحرب وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ومن ثم العمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويحقق الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.