الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يقاطعون خطاب بايدن في ساوث كارولينا

بايدن
بايدن

أعلنت صحيفة الجارديان البريطانية مقاطعة متظاهرين الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤيدين للفلسطينيين أثناء إلقائه كلمة في كنيسة الأم إيمانويل في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

ودعا المتظاهرون الرئيس الأمريكي إلى الدعوة لوقف الغزو الإسرائيلي لغزة، داعين إلى “وقف إطلاق النار الآن”، وحاول الحشد إخفاء دعواتهم بهتاف "أربع سنوات أخرى".

قال بايدن أثناء قيام الأمن بإخراج المتظاهرين من الكنيسة: “أتفهم شغفهم”، مضيفاً: "كنت أعمل بهدوء، وأعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لحملها على تقليص حجمها بشكل كبير والخروج من غزة.

العمال البريطاني يدعو لبذل الجهود لوقف اطلاق النار 

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وكرر حزب العمال البريطاني دعواته للحكومة "لبذل كل ما في وسعها للعمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار" في قطاع غزة.

وقال وزير خارجية الظل في حزب العمال ديفيد لامي إنه لن يكون هناك "تغاضي عن المعاناة التي لا تطاق" للفلسطينيين في غزة والرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين.

وفي حديثه أمام مجلس العموم، اتهم إسرائيل باستخدام "أساليب مدمرة أدت إلى مقتل عدد كبير جدًا من المدنيين الأبرياء من خلال منع غير مقبول للمساعدات الأساسية". أضاف:

لا يوجد مكان آمن للمدنيين، وكارثة إنسانية متزايدة، وتحذيرات الآن من مجاعة قاتلة.

وقال إن الوضع "الأليم" في غزة يجب ألا يستمر، مضيفًا أن الحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار واضحة: نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية الآن وليس وقفة قصيرة، بل كخطوة أولى نحو ما سيوقف قتل الأبرياء، وتوفير الإغاثة الإنسانية العاجلة، ودرء المجاعة، وتحرير الرهائن، وإتاحة المجال لوقف مستدام لإطلاق النار، حتى لا ينتهي القتال، حسبما افادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها صادر اليوم الاثنين، ما يشير الى اعتراض العديد من حزب العمال دعم الحكومة البريطانية للاحتلال الاسرائيلي. 

جو بايدن ايمانويل متظاهرون فلسطنيون كنيسة خطاب ساوث كارولينا

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