خبير تكنولوجيا يوضح أهمية إضافة مايكروسوفت زرًا على لوحة مفاتيح ويندوز

قال توفيق الرجولة، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن شركة مايكروسوفت أضافت زرًا جديدًا على لوحة مفاتيح نظام تشغيل ويندوز، على الرغم من أنها لم تقم بأي إضافات منذ فترة التسعينيات وحتى الآن، مؤكدًا أن هذا الزر مفيد في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإعداد خطط ورسم صور وغيرها.

وأكد، خلال تصريحاته لبرنامج "المراقب"، مع الإعلامي أحمد بشتو، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك العديد من التنزيلات للزر من قبل المستخدمين خلال فترة وجيزة بعد الإعلان عنه نتيجة الاستخدام الموسع للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الإنسان منذ بداية استيقاظه من نومه، وهو يستخدم الذكاء الاصطناعي في كل المنصات والمواقع.

بعض الأشخاص هم من يدربون الذكاء الاصطناعي

أشار إلى أن تطبيقات تحويل الصور لرسوم كارتونية، كانت لتدريب البيانات بالذكاء الاصطناعي، والتي يعتمد جزء كبير منها على الإنسان، موضحًا أن دخول الإنسان على بعض المواقع يطلب منه الإجابة على بعض الألغاز، مما يتيح تدريب الذكاء الاصطناعي على الأشياء المحيطة بنا وتدريبه على الإحساس كان يتم عبر بعض الأشخاص.