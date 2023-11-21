«مايكروسوفت» تقدم أحدث ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعى

تستعرض شركة «مايكروسوفت»، على هامش مشاركتها فى نسخة العام ٢٠٢٣ من معرض «كايرو آى سى تى ٢٠٢٣»، أحدث ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعى، ودورها فى تسريع التحول الرقمى فى مصر، كما تسلّط الضوء على التطور الهائل الذى سيحدثه الذكاء الاصطناعى فى طريقة عيشنا وعملنا.

كما تعرض «مايكروسوفت» كيفية استفادة المؤسسات المصرية، من مختلف الأحجام وعبر القطاعات، من القدرات التحويلية التى تقدّمها تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحسين الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمعات، هذا بالإضافة إلى الاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعى.