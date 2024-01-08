الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

خلال لقائه السيسى.. أبوالغيط يشيد بجهود مصر فى وقف الحرب بغزة

الرئيس السيسي وأحمد
الرئيس السيسي وأحمد أبو الغيط

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أمين جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، حيث بحثا عددًا من القضايا الإقليمية.

وقال أبوالغيط في تغريدة على موقع إكس (تويتر سابقًا): "تشرفت اليوم باستقبال الرئيس السيسي لي، حيث هنأت سيادته بالولاية الرئاسية الجديدة، وأعربت عن تمنياتي بعام جديد أفضل لمصر والعرب جميعًا".

وأضاف أبوالغيط: "وبحثت مع سيادته الأوضاع الإقليمية الضاغطة وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية الغاشمة علي غزة والتصعيد الإسرائيلي بالمنطقة، والذي يمكن أن يؤدي إلي تدهور الوضع".

أردف: "وقد أعربت عن تأييدي للجهود المصرية والعربية الحثيثة في سبيل وقف الحرب، وجهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإجهاض المساعي الرامية إلي التهجير القسري للفلسطينيين".

الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط القضايا الإقليمية موقع اكس السيسي مصر

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