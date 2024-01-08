الإثنين 08 يناير 2024
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رياضة

الدرندلى رئيسًا للبعثة وحازم مرافقًا للمنتخب الوطنى فى كوت ديفوار

منتخب مصر
منتخب مصر

يترأس خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم التى تغادر القاهرة، غدا الثلاثاء، فى طريقها إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تنطلق فعالياتها يوم 13 يناير المقبل .

ويصاحب البعثة حازم إمام المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم، كنوع من التواجد بصحبة الجهاز الفنى لتذليل العقبات فى ظل العلاقة الجيدة التى تجمع حازم إمام مع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى .

وتتوجه في الثالثة عصر غد الثلاثاء بعثة منتخب مصر الأول إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا، حيث يتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية التي تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي.

وينتظم لاعبو المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم داخل المعسكر المغلق مساء اليوم الإثنين، استعدادًا للسفر إلى كوت ديفوار فى الثالثة من عصر غد الثلاثاء على متن طائرة خاصة للمشاركة فى بطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجارى وحتى 11 فبراير المقبل.

كان مدرب الفراعنة قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب الانتهاء من مباراة تنزانيا التى أقيمت مساء أمس الأحد على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، لإتاحة الفرصة للاعبين لالتقاط الأنفاس وزيارة أقاربهم قبل الاستعداد للسفر إلى كوت ديفوار.

ويسافر المنتخب الوطنى إلى كوت ديفوار بقائمة مكتملة تضم 27 لاعبًا جميعهم جاهزون للمشاركة فى البطولة وفقًا لتأكيدات الجهاز الفنى على هامش المؤتمر الصحفى الذى جرى عقب ودية تنزانيا.

تضم قائمة منتخب مصر كلًا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى- أحمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد صبحى. 

خط الدفاع: أحمد حجازى- محمد عبدالمنعم- على جبر- أسامة جلال- أحمد سامى- محمد هانى- عمر كمال عبدالواحد- أحمد فتوح- محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى- إمام عاشور- محمد الننى- مروان عطية- أحمد السيد زيزو- أحمد نبيل كوكا- محمود حمادة- مصطفى فتحى.

خط الهجوم: محمد صلاح– عمرمرموش- محمود تريزيجيه- مصطفى محمد- محمود كهربا وأحمد حسن كوكا.

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