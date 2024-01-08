الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

منتخب مصر للكاراتيه يستعد للمشاركة في بطولة البريميرليج بفرنسا

المنتخب المصري للكاراتيه
المنتخب المصري للكاراتيه

 

يستعد المنتخب المصري للكاراتيه للمشاركة في منافسات بطولة البريميرليج للكاراتيه والتي ستقام خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري في مدينة باريس الفرنسية.

و أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة محمد الدهراوي، عن فتح باب المشاركة للاعبين الذين يرغبون في خوض منافسات البطولة على نفقتهم الخاصة.

وتضم قائمة لاعبي المنتخب المصري للكاراتيه الذين يقومون بالاستعداد لمنافسات البطولة كلًا من: “عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، ريم أحمد، نورسين محمد، ومنة شعبان“.

قد قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يوم الخميس الماضي بتفقد فعاليات تدريبات المنتخبات القومية للكاراتية المصري بالمركز الأولمبي بالمعادي.

أثنى محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي على زيارة وزير الشباب والرياضة مؤكدًا على دعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي لكافة الألعاب الرياضية بشكل عام ولعبة الكاراتيه بشكل خاص.

ونظم الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، بطولة الجمهورية التنشيطية تحت مسمى “رد الجميل“ في نسختها الأولى.

وشهدت البطولة مشاركة الناشئين من تحت 5 سنوات وحتى 18 سنة كاتا، ومن تحت 7 سنوات حتى 18 سنة كاتا وكوميتيه.

واقيميت البطولة تحت جوائز مالية قيمة حيث حصل  المركز الأول على 50 ألف جنيه، بينما حصل الحاصل الثاني على 30 ألف جنيه، والمركز الثالث والرابع 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكان قد عُقِد اجتماع بمقر الاتحاد المصري للكاراتيه للاستعدادات النهائية للبطولة، وترأس الاجتماع محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والنائب سيد نصر رئيس نائب رئيس الاتحادين المصري والإفريقي، والدكتور سامح الشبراوي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد العربي، والدكتور محمد سعد عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس شمال إفريقيا، و خالد عبد الستار المدير التنفيذي للاتحاد.

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