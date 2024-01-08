إيقاف لاعب شباب الخربة ثمانية شهور وتوصية بالشطب للاعتداء على حكم

قررت إدارة المسابقات بـاتحاد الكرة إيقاف اللاعب محمود سليمان حافظ لاعب فريق مركز شباب الخربة، ثمانية أشهر وتوقيع غرامة مالية ١٠ آلاف جنيه لاعتدائه على حكم مباراة فريقه مركز شباب الخربة أمام نادي ٦ أكتوبر برمانة، بدوري القسم الثالث، مع رفع مذكرة توصية لمجلس إدارة الاتحاد بشطب اللاعب المذكور من سجلات الاتحاد، على أن يكون قرار المجلس الحاسم فى تلك القضية.

وتقرر اعتبار فريق شباب الخربة مهزوم ٢/ صفر لصالح نادي ٦ أكتوبر برمانة، إلى جانب نقل مباراة لمركز شباب الخربة خارج ملعبه لنزول رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز لأرض الملعب واعتراضهم على الحكم بشكل غير لائق.

كما تقرر إيقاف حسين محمد عيد إداري مركز شباب الخربة "أربع مباريات" وغرامة مالية ألف جنيه تسدد لخزينة اتحاد الكرة في خلال أسبوعين من تاريخه لطرده للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

وحرر الحكم مصطفى الجمل، محضرا ضد لاعب مركز شباب الخربة محمود سليمان الشهير بالشرقاوي، بقسم بئر العبد بعد الاعتداء خلال مباراة مركز شباب الخربة و6 أكتوبر.

وشهدت مباراة مركز شباب الخربة و6 أكتوبر في دوري القسم الثالث واقعة مؤسفة بعد الاعتداء على حكم المباراة مصطفى الجمل، مما أدى إلى إلغاء المباراة ونقل الحكم إلى المستشفي.

وشهدت أحداث الشوط الأول للمباراة التي تجمع شباب الخربة و6 أكتوبر عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق 6 أكتوبر بهدف، قيام لاعب مركز شباب الخربة بالاعتداء علي الحكم مصطفي الجمل.

وقام لاعب شباب الخربة بدفع الحكم بقوة اعتراضا على أحد قراراته، مما أدي إلى إلغاء المباراة ونقل الحكم إلى المستشفي.