بعد موافقة "فيفا".. اتحاد الكرة يقرر مد فترة القيد حتى نهاية فبراير

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مد فترة القيد في الانتقالات الشتوية حتى نهاية شهر فبراير المقبل بدلا من نهاية فترة القيد مع نهاية يناير مثلما كان متبعًا.

وأكد مصدر داخل اتحاد الكرة لـ«الدستور»، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاطب جميع الاتحادات الأهلية ومنحهم حرية فى مد فترة القيد حتى نهاية فبراير بشرط إخبارهم بتمديد فترة القيد قبل 31 ديسمبر وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة وابلغ الفيفا بالموافقة.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار في الفترة من 12 يناير وحتى العاشر من شهر فبراير.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية في المجموعة الثانية رفقة منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي.

ويستهل منتخب مصر مشواره بمواجهة موزمبيق يوم 14 يناير في الجولة الأولى من دور المجموعات.