الإثنين 08 يناير 2024
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محافظات

تأجيل محاكمة سيدة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها في شبين الكوم

الزوج المقتول
الزوج المقتول

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم والمنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، قرارا بتأجيل نظر محاكمة الزوجة المتهمة بقتل زوجها بمساعدة عشيقها، بعد الاستماع لأقوال طبيب أجرى الكشف على المجني عليه يوم الحادث.

وسألت هيئة المحكمة اليوم الطبيب الذي أجرى الكشف على المجني عليه بعد وفاته وقبل حضور طبيب الوحدة الصحية، وأكد في أقوله أمام الهيئة الموقرة أنه كشف على المجني عليه بعد وفاته بأربع ساعات ومن الصعب الاكتشاف أن هناك شبهة جنائية من عدمه، لكن كان هناك أعراض غير طبيعية على الجثمان وكان هناك احتقان في الوجود نتيجة توقف الدورة الدموية قبل الوفاة مباشرة.

وقررت هيئة المحكمة استخراج تقرير طبي من مستشفى جامعة المنوفية من المدة 27/9/2022 إلى 15/10/2022 وأكدت أسرة المجني عليه حجزه فيها داخل قسم السموم لمحاولة قتله من قبل عن طريق الزوجة.

واستمعت هيئة المحكمة الجلسات السابقة لمندوب عن المعمل الجنائي، كما حضر طبيب الوحدة الصحية وتم سؤاله عن إصدار قرارا بدفن الجثمان واستبعاد الشبهة الجنائية أول مره للدفن والذي أقر أنه لم يلاحظ أي شيء غريب في الكشف، وكذلك لكلا من الطبيب الشرعي وطبيب الوحدة الصحية، والمهندس الذي استعاد رسائل الواتس آب، وإبنة المجني عليه، كما اطلعت الهيئة على تقرير الطب الشرعي وتقرير الإذاعة والتلفزيون بشأن الرسائل والصوت.

محافظة المنوفية جنايات شبين الكوم المعقده بوادي النطرون تأجل محاكمة زوجه قتلت زوجها قتلت زوجها بمساعدة عشيقها

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