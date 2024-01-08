الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة: البحث عن مكان للباعة الجائلين بالألف مسكن

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إنه تم الانتهاء من أعمال إعادة تخطيط الألف مسكن بعد نقل الموقف.

وأكد "صابر" في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أنه جاري البحث بمنطقة الألف مسكن لتخصيص سوق تجاري للباعة الجائلين بالمنطقة، مشيرًا إلى أن أعمال إعادة التخطيط تأتي دائمًا لإفادة المواطنين.


وكان نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد قال إنه باق عقار واحد على انتهاء المرحلة الثانية من إعادة تخطيط منطقة ألماظة شرق محافظة القاهرة، مؤكدًا أن الانتهاء من إزالة 66 عقار اقترب بعد انتهاء 65 عقار من الإزالة.

وأكد "صابر" في تصريحات لـ"الدستور" أنه يتم التعويض وفقًا للقيمة السوقية للمتر لكل المستحقين، مشيرًا إلى أنه إعادة تخطيط منطقة ألماظة يأتي ضمن سلسلة لأعمال محافظة القاهرة بالمنطقة الشرقية لإعادة تخطيطها.

تفاصيل قيمة التعويض عن المتر..

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقاري، مشيرًا إلى أنه يتم إعطاء وقت كاف للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية.

وأضاف أنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.

وأعلنت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في وقت سابق الإنتهاء من إزالة العقارات بالصف الأول وتعويض السكان بشارع حسين كامل سليم بألماظة مصر الجديدة.
وأشارت المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة في ييان لها، إلى أنه جاري حاليًا أعمال التوسعة للشارع بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باعتبار أن الشارع مدخل رئيسي لمصر الجديدة وامتداد لطريق السويس وجاري حاليًا إزالة الإشغالات والتعديات في محيط العمارات بمنطقة ألماظة وهي عبارة عن اشغالات بالمسافات الحرة وتعدي علي الحدائق.

وأوضحت المنطقة الشرقية أنه تم إزالة ما يقرب من (٢٥) تعدي وإشغال من إجمالي (٩١) إشغال، وسيتم رفع كفاءة وتطوير للمنطقة بالكامل، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة من الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.

اعادة تخطيط منطقة الألف مسكن شرق القاهرة الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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