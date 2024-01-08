طلب التحريات في حريق شقة سكنية بالمطرية

تباشر جهات التحقيق بالقاهرة، إجراءاتها في حريق شقة سكنية في عقار بمنطقة المطرية دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية بمدرية أمن القاهرة على حريق شقة سكنية في عقار بمنطقة المطرية دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من غرفة عميات النجدة بمديرية أمن القاهرة مفادها نشوب حريق داخل عقار مكون من 5 طوابق في منطقة المطرية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات غطفاء وإسعاف، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.