الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة متهم تسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

أشرف عبدالغفور
أشرف عبدالغفور

تنظر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة “الفنان التشكيلي” المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبدالغفور، وإصابة زوجته، في حادث سير بأكتوبر.

بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة متهم تسبب في وفاة أشرف عبدالغفور

كانت أحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر، المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبدالغفور بحادث مروري بأكتوبر للمحاكمة الجنائية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور  وإصابة زوجته فى حادث مرورى بطريق مصر اسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر  إلى تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الامامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

كلفت النيابة العامة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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